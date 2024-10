El volante fue consultado por periodistas acerca de la actitud de los futbolistas en cancha, si cabía la posibilidad de que jugaran mal o con el "freno puesto" como forma de manifestar su malestar con el entrenador Marcelo Bielsa:

“Me parece muy ridículo hablar de esto. Me saca las ganas de contestar que se pueda pensar algo así. Somos una Selección seria, con jugadores serios, de élite. Me sacaste las ganas de contestar la pregunta” dijo Fonseca.