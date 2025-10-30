La chicana de los manyas de Flamengo al bolso de Racing

Varela publicó una foto en sus redes con el mensaje "a dormir que ya es tarde", en la que los tres futbolistas simulan estar durmiendo apoyados sobre sus manos.

A dormirrrrrr que ya es tarde… pic.twitter.com/iFrbSklwXS — Guillermo Varela (@guille_varela4) October 30, 2025

El texto se refiere a la canción Los Mayores de La Nueva Escuela, y la señal que hicieron fue la misma que hizo Martirena cuando Racing eliminó a Peñarol por los octavos final de la Libertadores.

Manyas y bolsos

El lateral de Racing y exjugador de Liverpool es confeso hincha de Nacional. Tras eliminar al carbonero, apuntó contra los hinchas de ese club: "Los vi muy confiados, capaz que a los jugadores no, pero a la gente, porque me hacían llegar cosas, y yo me cagaba de la risa".

Varela es exjugador de Peñarol y siempre ha remarcado su fanatismo por el club. En tanto, De Arrascaeta ha dicho en varias ocasiones que es hincha del carbonero.

Más de un año atrás, De Arrascaeta dijo en una entrevista con Punto Penal (Canal 10) que: "Con Guille Varela y Nico de la Cruz siempre jodemos en el vestuario con que algún día vamos a jugar juntos en Peñarol".

De Arrascaeta y Varela comenzaron como titulares el encuentro y luego salieron, mientras que Nicolás de la Cruz no tuvo minutos. Martirena entró para los últimos 20 minutos de partido.