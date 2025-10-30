Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes televisación | Naciona | Peñarol

Nacional y Peñarol van juntos por los derechos de televisación

Bolsos y manyas se niegan a que en el nuevo contrato de televisación se baje el porcentaje a repartir entre ambos.

Vairo se reunió con dirigentes de Peñarol.

 Dante Fernandez / FocoUy
Mientras avanza el proceso licitatorio por los derechos de televisación, los dirigentes de Nacional y Peñarol comenzaron a discutir su postura. “Hemos decidido ir por un objetivo y estrategia común, con una expectativa de diálogo”, dijo, a modo de resumen, el presidente tricolor Ricardo Vairo.

La reunión entre albos y manyas se realizó este jueves y en ella participaron, en representación de los primeros, Ricardo Vairo, Flavio Perchman y Enrique Campos, y Eduardo Zaidensztat, Edgardo Novick y Rodolfo Catino, por Peñarol.

Hasta el momento, con el contrato con Tenfield, ambos equipos reciben el 21% de los ingresos cada uno. El resto de los clubes de Primera División y todos los de Segunda se reparten el 58% restante. Con el nuevo contrato podría bajar el porcentaje de 42 a 35%.

Eso no conforma a los grandes, los que decidieron conformar bloque común para tratar el tema.

“Vamos a entablar reuniones con todos los actores de este tema. Las estrategias las definimos y las iremos charlando con todos, con argumentos, para intentar llegar a una definición que le sirva al fútbol uruguayo”, señaló Vairo.

Los aspectos puntuales los mantenemos en reserva y los hablaremos primero con los distintos actores”, dijo en Las voces del fútbol de radio el Espectador Deportes.

Peñarol en línea

Edgardo Novick, por su parte, dijo que fue “una reunión como las que Peñarol y Nacional hacía tiempo tenían que tener”.

“Hay muchas cosas en común que tenemos que trabajar y en las que tenemos que estar firmes, juntos. Hoy lo que se decidió es que Peñarol y Nacional van a estar muy juntos y unidos de acá en más. Ahora, por los derechos del fútbol”, sostuvo.

“Fue una muy buena reunión y, de ahora en más, vamos a trabajar en muchas cosas más que hay para el futuro. Los dos queremos lo mismo, tenemos que defender a nuestras instituciones”, destacó.

