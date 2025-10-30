Nacional y Peñarol van juntos por los derechos de televisación

Eso no conforma a los grandes, los que decidieron conformar bloque común para tratar el tema.

“Vamos a entablar reuniones con todos los actores de este tema. Las estrategias las definimos y las iremos charlando con todos, con argumentos, para intentar llegar a una definición que le sirva al fútbol uruguayo”, señaló Vairo.

“Los aspectos puntuales los mantenemos en reserva y los hablaremos primero con los distintos actores”, dijo en Las voces del fútbol de radio el Espectador Deportes.

Peñarol en línea

Edgardo Novick, por su parte, dijo que fue “una reunión como las que Peñarol y Nacional hacía tiempo tenían que tener”.

“Hay muchas cosas en común que tenemos que trabajar y en las que tenemos que estar firmes, juntos. Hoy lo que se decidió es que Peñarol y Nacional van a estar muy juntos y unidos de acá en más. Ahora, por los derechos del fútbol”, sostuvo.

“Fue una muy buena reunión y, de ahora en más, vamos a trabajar en muchas cosas más que hay para el futuro. Los dos queremos lo mismo, tenemos que defender a nuestras instituciones”, destacó.