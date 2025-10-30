La mayoría de la población alineada al gobierno en el caso Cardama

500 personas encuestadas

Quienes están más de acuerdo con la decisión del gobierno son las mujeres, los mayores de 30 años, las personas de nivel socioeconómico bajo y los residentes en el interior, mientras que quienes están en contra son mayormente los hombres, mayores de 30 años, de nivel socioeconómico alto y de Montevideo. Entre los jóvenes, el 26% no estaba al tanto del tema; en esta franja etaria prima, de todos modos, el apoyo a la medida del gobierno, que supera en más de 20 puntos el rechazo.

Si bien los votantes frenteamplistas están alineados mayormente con la decisión del gobierno y la mayoría de los votantes coalicionistas hacen suya la postura de la oposición, el 17% de los votantes de la Coalición Republicana apoya la medida del gobierno de rescindir el contrato con Cardama.

Por otra parte, consultados sobre si lo sucedido afecta su opinión sobre el gobierno anterior, que fue el firmante del contrato con el astillero español, el 42% respondió que la afecta negativamente, el 31% que no la afecta ni negativa ni positivamente, el 13% que lo hace positivamente, el 9% no estaba al tanto y el 5% no supo o no contestó.

Aquellos para quienes lo sucedido con Cardama afectó más negativamente su imagen del gobierno anterior son mayormente hombres, mayores de 30 años y residentes en Montevideo. Al 22% de los votantes de la coalición lo que pasó les afectó negativamente su imagen de la administración de Luis Lacalle Pou.