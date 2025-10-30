Ministerio del Interior reforzó seguridad fronteriza ante riesgo de ingreso de narcos brasileños

Hay que “exaltar eque ese tipo de acciones es profundamente irresponsable”, valoró el secretario de Estado sobre lo que sucede en Río de janeiro con los recientes operativos policiales.

En ese sentido, el secretario de Estado adelantó que tiene previsto un viaje a Brasil para reunirse con otros ministros del Interior de la región.

Seguridad local y de fiscales

El ministro del Interior dijo que lo ocurrido en el país vecino, “nos lleva a pensar en lo que no debemos hacer en nuestro país” y que, como medida de prevención, decidió reforzar la la seguridad en la frontera con Brasil.

Negro aprovechó la ocasión para informar que mantuvo reuniones con la fiscal de Corte, Mónica Ferrero y el director nacional de la Policía nacional, José Manuel Azambuya, para ajustar y mejorar el servicio de seguridad de los fiscales.

En otro orden del combate al crimen, Negro, se refirió a los homicidios y destacó que en el interior se aclaran más del 80% de los mismos.