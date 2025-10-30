Ministerio del Interior reforzó seguridad fronteriza ante riesgo de ingreso de narcos brasileños

El Ministerio del Interior reforzó la seguridad en la frontera seca con Brasil ante el riesgo de ingreso de narcotraficantes brasileños, según anunció este jueves el ministro, Carlos Negro, en el Parlamento tras participar de la Comisión de Presupuesto del Senado.
Efecto Río
El ministro del Interior Carlos Negro reforzó la seguridad en la frontera con Brasil y viajará a ese país para reunirse con otros ministros del de la región.