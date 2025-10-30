Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Interior | narcos | Brasil

Efecto Río

Ministerio del Interior reforzó seguridad fronteriza ante riesgo de ingreso de narcos brasileños

El ministro del Interior Carlos Negro reforzó la seguridad en la frontera con Brasil y viajará a ese país para reunirse con otros ministros del de la región.

El ministro del Interior, Carlos Negro.
Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio del Interior reforzó la seguridad en la frontera seca con Brasil ante el riesgo de ingreso de narcotraficantes brasileños, según anunció este jueves el ministro, Carlos Negro, en el Parlamento tras participar de la Comisión de Presupuesto del Senado.

La medida adoptada por la cartera de seguridad se da en el marco de los mega operativos llevados a cabo en algunas favelas de Río de Janeiro (Brasil) en contra del grupo criminal Comando Vermelho, con enfrentamientos que dejaron más de 120 muertos en solo tres días.

"La violencia lo único que trae es más violencia", expresó el ministro . Sobre el hecho sucedido en los últimos días en el país vecino, Negro cuestionó que "se ejerció violencia sin objetivos claros" y lamentó la muerte de más de 120 personas, entre ellos cuatro efectivos policiales.

Hay que “exaltar eque ese tipo de acciones es profundamente irresponsable”, valoró el secretario de Estado sobre lo que sucede en Río de janeiro con los recientes operativos policiales.

En ese sentido, el secretario de Estado adelantó que tiene previsto un viaje a Brasil para reunirse con otros ministros del Interior de la región.

Seguridad local y de fiscales

El ministro del Interior dijo que lo ocurrido en el país vecino, “nos lleva a pensar en lo que no debemos hacer en nuestro país” y que, como medida de prevención, decidió reforzar la la seguridad en la frontera con Brasil.

Negro aprovechó la ocasión para informar que mantuvo reuniones con la fiscal de Corte, Mónica Ferrero y el director nacional de la Policía nacional, José Manuel Azambuya, para ajustar y mejorar el servicio de seguridad de los fiscales.

En otro orden del combate al crimen, Negro, se refirió a los homicidios y destacó que en el interior se aclaran más del 80% de los mismos.

