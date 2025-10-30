El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, concluyeron su reunión en Busan, en la República de Corea. Xi se refirió a la última ronda de consultas en Kuala Lumpur y al consenso alcanzado sobre sus principales y respectivas preocupaciones.
RELACIONES CHINA-EE. UU.
Xi Jinping y Donald Trump se reúnen en Busan para discutir cuestiones de interés común
El mandatario chino aseguró que el desarrollo y la revitalización de China van de la mano con la visión de Trump de "Hacer Estados Unidos grande de nuevo".