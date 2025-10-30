Xi Jinping y Donald Trump se reúnen en Busan para discutir cuestiones de interés común

El mandatario chino aseguró que el desarrollo y la revitalización de China van de la mano con la visión de Trump de "Hacer Estados Unidos grande de nuevo", y reiteró que ambos países son plenamente capaces de prosperar conjuntamente. También urgió a Estados Unidos a asumir sus responsabilidades junto con China, y a trabajar unidos para conseguir más y mejores éxitos por el bien de sus países y del mundo.