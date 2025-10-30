Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Donald Trump |

RELACIONES CHINA-EE. UU.

Xi Jinping y Donald Trump se reúnen en Busan para discutir cuestiones de interés común

El mandatario chino aseguró que el desarrollo y la revitalización de China van de la mano con la visión de Trump de "Hacer Estados Unidos grande de nuevo".

Cumbre en Corea.

Cumbre en Corea.

 Captura de pantalla
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, concluyeron su reunión en Busan, en la República de Corea. Xi se refirió a la última ronda de consultas en Kuala Lumpur y al consenso alcanzado sobre sus principales y respectivas preocupaciones.

Subrayó que es normal que las dos primeras economías del mundo tengan fricciones de vez en cuando. Llamó a Trump a permanecer en el curso correcto y a garantizar el avance estable de las relaciones bilaterales.

El mandatario chino aseguró que el desarrollo y la revitalización de China van de la mano con la visión de Trump de "Hacer Estados Unidos grande de nuevo", y reiteró que ambos países son plenamente capaces de prosperar conjuntamente. También urgió a Estados Unidos a asumir sus responsabilidades junto con China, y a trabajar unidos para conseguir más y mejores éxitos por el bien de sus países y del mundo.

El presidente estadounidense Trump calificó a Xi de líder respetado y amigo desde hace largo tiempo, añadiendo que la cooperación entre Estados Unidos y China puede lograr grandes cosas para los dos países y el mundo.

(CGTN ESPAÑOL)

PARA CARAS Y CARETAS

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar