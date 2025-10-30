Con excusas, patronal de la industria láctea no se presentó a la negociación salarial

La CILU, agrega, "pone el foco en un pequeño sector de una empresa que rechaza de manera categórica la suspensión por tres días de un trabajador porque rompió el tambor de apertura de un locker". A su juicio, "pretender aplicar una sanción de tal magnitud y dimensión a un trabajador por algo así, es ridículo e inaceptable".

Algo huele mal

A juicio del sindicato la actitud de del sector patronal "huele a pretexto, a patrañas torpes y trasnochadas para intentar lo injustificable: que la CILU sigue evadiendo su participación en las instancias de negociación colectiva ante el Ministerio de Trabajo".

Es por esta razón que la FTIL reunirá a su mesa de dirección el día lunes 3 de noviembre, "para concretar la convocatoria de la Asamblea General, que tendrá como cometidos el análisis de la realidad del sector, "marcada por 120 días sin la instalación del Consejo de Salarios y se considerará el plan de acción con las medidas que se adoptarán".

La industria láctea está incluida en el 10% de los sectores que hasta ahora no se han instalado en la actual ronda de negociación salarial.