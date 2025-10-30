Excusándose en medidas de lucha en una empresa, la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay (CILU) no se presentó en el Consejo de Salario del sector. Ante esto, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) convocó a la mesa directiva para el próximo lunes 3 de noviembre a efectos de analizar la situación y eventualmente aprobar medidas.
por un locker
Con excusas, patronal de la industria láctea no se presentó a la negociación salarial
Ante la negativa de la patronal, por medidas en una empresa, la FTIL convocará a la asamblea general para determinar medidas de movilización.