Con excusas, patronal de la industria láctea no se presentó a la negociación salarial

Ante la negativa de la patronal, por medidas en una empresa, la FTIL convocará a la asamblea general para determinar medidas de movilización.

Podría haber medidas en la industria láctea.

Por Fabián Tapia

Excusándose en medidas de lucha en una empresa, la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay (CILU) no se presentó en el Consejo de Salario del sector. Ante esto, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) convocó a la mesa directiva para el próximo lunes 3 de noviembre a efectos de analizar la situación y eventualmente aprobar medidas.

Para la FTIL, la actitud de la cámara es un "desplante", una "actitud que se plasma en reiteración real, ahora bajo el pretexto de medidas por un sector de una empresa".

Recuerda la federación que esta "no ha adoptado ninguna medida ni acción como forma de contribuir a la concreción del ámbito de negociación colectiva, por tanto, bajo ningún concepto la Cámara puede intentar justificar un nuevo desplante alegando esos pretextos".

La CILU, agrega, "pone el foco en un pequeño sector de una empresa que rechaza de manera categórica la suspensión por tres días de un trabajador porque rompió el tambor de apertura de un locker". A su juicio, "pretender aplicar una sanción de tal magnitud y dimensión a un trabajador por algo así, es ridículo e inaceptable".

Algo huele mal

A juicio del sindicato la actitud de del sector patronal "huele a pretexto, a patrañas torpes y trasnochadas para intentar lo injustificable: que la CILU sigue evadiendo su participación en las instancias de negociación colectiva ante el Ministerio de Trabajo".

Es por esta razón que la FTIL reunirá a su mesa de dirección el día lunes 3 de noviembre, "para concretar la convocatoria de la Asamblea General, que tendrá como cometidos el análisis de la realidad del sector, "marcada por 120 días sin la instalación del Consejo de Salarios y se considerará el plan de acción con las medidas que se adoptarán".

La industria láctea está incluida en el 10% de los sectores que hasta ahora no se han instalado en la actual ronda de negociación salarial.

