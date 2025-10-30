Récord de cargos de confianza durante el último año del gobierno de Lacalle Pou

El promedio de remuneración nominal para estos cargos, en setiembre, se ubicó en $206.719 mensuales.

Máximo histórico de las designaciones

La cantidad de cargos de confianza política alcanzó su pico en 2024 mientras gobernaba Lacalle Pou: 185 designaciones, la cifra más alta de la última década. Si se compara con los 149 registrados en 2014 —al final del gobierno de José Mujica—, el aumento es del 24%.

La serie histórica proporcionada por la ONSC difundida por el mencionado medio que abarca de 2014 a 2024, muestra un patrón recurrente: los números bajan en el primer año de cada gobierno (como ocurrió en 2015 con Tabaré Vázquez y en 2020 con Luis Lacalle Pou) y repuntan al año siguiente.

Los organismos con más cargos Q son Presidencia de la República (27), el Ministerio de Salud Pública (26) —la mayoría en la Dirección Nacional de Coordinación en el Interior— y el Ministerio de Educación y Cultura (23). En el extremo opuesto, Turismo cuenta con solo dos cargos de confianza.