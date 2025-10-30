El 2024 marcó un récord y una cierta incómoda para la racionalidad administrativa uruguaya: la cantidad de cargos de confianza política (Escalafón Q) ha trepado a su máximo histórico, elevando la cifra a 185, un aumento del 24% respecto a la línea de base de 2014. Mientras la administración de Luis Lacalle Pou llegaba a su fin, la estructura estatal exhibió no solo un engrosamiento de la "mesa chica", sino también una persistente inversión de la escala salarial que contradice la supuesta austeridad prometido por el gobierno de la coalición.
Con los blancos algunos vivieron mejor...
Récord de cargos de confianza durante el último año del gobierno de Lacalle Pou
La remuneración promedio de los cargos de confianza en 2024 fue de $200.000 mensuales, respecto al 2014 estos cargos aumentaron un 24%.