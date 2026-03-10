Peñarol define por estas horas si operan del hombro al zaguero Nahuel Herrera

Los conducidos por Julio Mozzo derrotaron a la Escuelita de Sayago por 2-1 con goles de Mauro Skunca y Carlos Zambrano. Couture fue titular en el mediocampo del equipo.

Si bien el juvenil formó parte del plantel de Primera División durante la temporada anterior, con minutos en un partido de la Copa AUF Uruguay y en dos del Torneo Clausura 2025.

Sin embargo, en este comienzo del 2026 perdió pisada en la consideración de Diego Aguirre, pero no por malos rendimientos, sino por las alternativas que sumó el entrenador en esa posición. Ya que además que Eric Remedi y Jesús Trindade, habitualmente titulares, Peñarol tuvo las altas de Eduardo Darias (recuperado de su rotura de ligamentos cruzados) y Roberto Fernández, quien fue adquirido por Peñarol a Godoy Cruz de Mendoza.

La baja de Couture es la tercera en cuestión de horas, porque el sábado se retiraron lesionados Nahuel Herrera y Diego Laxalt, ambos en el primer tiempo del partido frente a Danubio en el Estadio Campeón del Siglo. El primero por una luxación del mismo hombro que lo tiene a maltraer desde las finales 2025 y el segundo por una distensión muscular en la zona del posterior.

Lo concreto es que este martes se le realizarán los estudios a Diego Laxalt que seguramente se pierda el partido del fin de semana. Por su parte, Nahuel Herrera se hizo una resonancia y por estas horas la sanidad de Peñarol define si lo operan del hombro, lo que lo llevaría a ser baja por algún tiempo.

Otras bajas en el mirasol

Además de ellos tres, están las lesiones de Javier Cabrera y Germán Barbas, que siguen recuperándose de sus respectivas roturas de ligamentos cruzados que sufrieron el año pasado. Otro que se rompió los cruzados fue Tomás Olase, pero aunque ya se recuperó, hoy es baja por una lesión muscular, producto de la exigencia física luego de una larga recuperación.

Algo similar le ocurrió a Eduardo Darias, que volvió a jugar en la pretemporada, jugó la final clásica de la Supercopa y la primera fecha del Apertura, pero no jugó las cuatro siguientes por una distensión (o desgarro) muscular, del que se desconoce su entidad.

También a Lucas Hernández, ya recuperado de la lesión de meniscos que sufrió al final del año pasado, pero no ha debutado esta temporada por una lesión muscular.

Otro que sufrió un desgarro durante la pretemporada y solo tuvo minutos en el partido clásico es Maxi Olivera, quien según el entrenador está pronto para volver este fin de semana.

Finalmente, el otro que no ha debutado oficialmente y que Peñarol espera con ansias es Abel Hernández, que producto de un golpe al inicio del primer partido del equipo en la pretemporada (frente a River Plate argentino en el Campus de Maldonado) sufrió una fisura de ligamento cruzado y sigue recuperándose.