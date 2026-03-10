Falleció Mauricio Nanni, exfutbolista y Gerente Deportivo de Wanderers

A sus 46 años y luego de un larga lucha contra el cáncer, falleció el exfutbolista y actual Gerente Deportivo de Wanderers, Mauricio Nanni. Durante su carrera profesional destacó en el fútbol local, internacional e incluso supo custodiar el arco de la selección uruguaya.
"Lamentamos informar el fallecimiento de Mauricio Nanni, quien fuera jugador y gerente deportivo de nuestra institución. A sus familiares, amigos y allegados nuestras más sinceras condolencias", escribió Wanderers en sus redes oficiales.
El golero nacido en el año 1979, debutó en el bohemio en el año 1998 y se mantuvo hasta el 2004 cuando emigró a Europa. Defendió las camisetas de Racing de Santander, Racing de Ferrol en España, Marathon de Honduras, Aucas de Ecuador, Niki Volos de Grecia y CAI de Argentina. En nuestro país, además de Wanderers, jugó en Defensor Sporting, Bella Vista, Cerrito y Villa Española.
En 2003 disputó su único partido con la camiseta de Uruguay, en un encuentro ante Irán que terminó 1 a 1 y Nanni contuvo un penal.
En los últimos años volvió a Wanderers para ocupar el cargo de Gerente Deportivo.