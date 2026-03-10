Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nanni | gerente |

Luto en el fútbol

Falleció Mauricio Nanni, exfutbolista y Gerente Deportivo de Wanderers

Quien supo defender el arco de decenas de clubes, falleció en la madrugada de este martes luego de una larga lucha contra el cáncer.

A sus 46 años y luego de un larga lucha contra el cáncer, falleció el exfutbolista y actual Gerente Deportivo de Wanderers, Mauricio Nanni. Durante su carrera profesional destacó en el fútbol local, internacional e incluso supo custodiar el arco de la selección uruguaya.

"Lamentamos informar el fallecimiento de Mauricio Nanni, quien fuera jugador y gerente deportivo de nuestra institución. A sus familiares, amigos y allegados nuestras más sinceras condolencias", escribió Wanderers en sus redes oficiales.

El golero nacido en el año 1979, debutó en el bohemio en el año 1998 y se mantuvo hasta el 2004 cuando emigró a Europa. Defendió las camisetas de Racing de Santander, Racing de Ferrol en España, Marathon de Honduras, Aucas de Ecuador, Niki Volos de Grecia y CAI de Argentina. En nuestro país, además de Wanderers, jugó en Defensor Sporting, Bella Vista, Cerrito y Villa Española.

En 2003 disputó su único partido con la camiseta de Uruguay, en un encuentro ante Irán que terminó 1 a 1 y Nanni contuvo un penal.

En los últimos años volvió a Wanderers para ocupar el cargo de Gerente Deportivo.

