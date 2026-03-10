Falleció Mauricio Nanni, exfutbolista y Gerente Deportivo de Wanderers

El golero nacido en el año 1979, debutó en el bohemio en el año 1998 y se mantuvo hasta el 2004 cuando emigró a Europa. Defendió las camisetas de Racing de Santander, Racing de Ferrol en España, Marathon de Honduras, Aucas de Ecuador, Niki Volos de Grecia y CAI de Argentina. En nuestro país, además de Wanderers, jugó en Defensor Sporting, Bella Vista, Cerrito y Villa Española.