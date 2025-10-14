La inestabilidad de Nacional en el cierre de la temporada

En la última jornada del Clausura, Nacional volverá a salir. Esta vez al Parque Rodó cuando visite a Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini, en un partido que puede llegar a ser definitorio y con un poco de morbo, ya que será la primera vez que Maximiliano Gómez irá al escenario violeta, pero esta vez con la camiseta de Nacional.

Viendo el fixture, todo hace pensar que es muy difícil que el tricolor pueda pelear el Clausura y más luego de dejar pasar una inmejorable posibilidad el fin de semana pasada de no solo liquidar la Tabla Anual sino acercarse en el Clausura.

La inestabilidad no solo de Nacional sino de los equipos en general que hay en el fútbol uruguayo hace que el Torneo Clausura sea apasionante hasta la última fecha.

Arambarri quiere jugar en Nacional

Mauro Arambarri manifestó este lunes en el programa Esto es fútbol de radio Carve Deportiva 1010 AM su deseo de jugar en Nacional una vez que culmine contrato con Getafe de España, equipo en el que tiene vínculo hasta junio de 2028.

“Ya lo tengo bastante decidido: siempre dije que quería volver joven a Uruguay, así que mi idea es pegar la vuelta en poco tiempo. Nacional tendría que estar de acuerdo, pero yo quiero volverme de España directo a Uruguay y, si no voy a jugar en Nacional, seguramente me retire”, afirmó.

“Nacional me demostró mucho cariño en todo este tiempo. Me ha mandado camisetas sin yo haberme formado ahí”, dijo, y aseguró: “Siempre soñé con jugar en un grande de Sudamérica, y sin dudas que Nacional es uno de ellos; no solo de Sudamérica, sino del mundo”.

“Tengo contrato por dos temporadas y media más. Tengo familia en Uruguay: quiero que mis hijos disfruten con sus abuelos y primos, que es muy importante”, concluyó el volante central uruguayo de 30 años.