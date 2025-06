La pregunta que molestó a Bielsa y que definió como fuera de contexto

Bielsa lo interrumpió. "Bueno pero hablemos del partido, no tiene nada que ver esa pregunta".

"Es para hacerte una pregunta y lo que dije es para que la gente sepa (del accidente del periodista que estaba a su lado y conoce a Bielsa desde hace un tiempo)", continuó quien consultaba.

"Pero, ¿qué es lo que tiene que saber? ¡Qué es lo que tiene que saber! ¡Qué cosa!", contestó Bielsa muy molesto.

Allí habló el periodista argentino y le dijo, "¿me conocés?"

"Carlitos, ¿cómo estás? Muy alegre de verte. Me extraña que me digas si te conozco", le respondió el técnico celeste.

"Yo quisiera hablar con vos lo que pueda", le consultó Bonelli en plena conferencia de prensa.

Y Bielsa le indicó: "No, no tenemos nada que hablar. No me presto a la insistencia intolerable de la gente que te acompaña. Para mí seguís siendo un grande. Te acompaña gente que no tiene el mismo sentido de la integridad que aprendí a respetar en vos. Y lamento tener que hacer esta conversación pública".

Y continuó: "Mi afecto, mi respeto, mi consideración para vos, siempre de la misma manera. Tu nombre lo utilizó gente de una manera tan insistente y burda, que me pareció que la única manera que debía respetarte, era ignorando el sentido comercial avasallante de la gente que te acompaña".

Cerrado el tema, la conferencia de prensa volvió a su curso con consultas sobre el partido.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1932616467595329849&partner=&hide_thread=false El enojo de Marcelo Bielsa en la conferencia de prensa de Urguay tras el triunfo ante Venezuela...



#DisneyPlus pic.twitter.com/b4ECBVLKwa — SportsCenter (@SC_ESPN) June 11, 2025