Lamine Yamal luego de la victoria: "Queremos ganarle a Uruguay"

Lamine Yamal vive un sueño. A sus 18 años, el extremo del Barcelona marcó su primer tanto en un Mundial y fue clave en la goleada 4-0 de España ante Arabia Saudita. Pero ni la euforia del momento le hizo perder el foco. "Estamos muy contentos por la victoria, pero ya estamos pensando en el partido contra Uruguay, queremos ganarle a ellos también", lanzó con la mirada puesta en el próximo desafío.