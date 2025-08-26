Peñarol ha rechazado una oferta de 3 millones de dólares por el 80% del pase del mediocampista Ignacio Sosa, proveniente del club brasileño Red Bull Bragantino. A pesar de que la propuesta igualaba la cláusula de rescisión del jugador y que Sosa había dado su visto bueno, Ruglio explicó que la directiva carbonera ha priorizado la continuidad deportiva del plantel.
3 millones de razones
¿Qué dijo Ruglio sobre la posible salida de Nacho Sosa?
El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio se refirió a la oferta que hizo el Red Bull Bragantino por el mediocampista aurinegro.