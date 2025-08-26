Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Ruglio | Peñarol | Ignacio Sosa

3 millones de razones

¿Qué dijo Ruglio sobre la posible salida de Nacho Sosa?

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio se refirió a la oferta que hizo el Red Bull Bragantino por el mediocampista aurinegro.

Ruglio se refirió a la oferta sobre Nacho Sosa
El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, fue contundente al respecto, declarando que "ahora no se va ningún jugador".

Según Ruglio, la prioridad del club hasta el mes de diciembre es el rendimiento deportivo, por lo que cualquier negociación de salida de jugadores será considerada únicamente en el próximo período de pases, a fin de año.

En términos contractuales, Ruglio explicó que la salida de Sosa en este momento es "imposible", tanto bajo su contrato anterior como el recientemente renovado, que lo vincula con el club hasta 2029. El presidente afirmó que el contrato "establece que, una vez iniciado el campeonato, tiene que esperar hasta el próximo período de pases", y que el documento no es "ni ambiguo" en ese punto.

Ruglio manifestó su confianza en que el jugador no se sumará a la presión mediática y de los representantes, ya que "es un gurí que adora a Peñarol". Además, se mostró convencido de que a Sosa le surgirán "25 ofertas, incluso mejores" en el futuro. El presidente dejó claro que el club no negociará directamente con el futbolista y que para eso están sus agentes, con quienes se comunicará el club en el momento oportuno.

