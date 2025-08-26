¿Qué dijo Ruglio sobre la posible salida de Nacho Sosa?

Ruglio manifestó su confianza en que el jugador no se sumará a la presión mediática y de los representantes, ya que "es un gurí que adora a Peñarol". Además, se mostró convencido de que a Sosa le surgirán "25 ofertas, incluso mejores" en el futuro. El presidente dejó claro que el club no negociará directamente con el futbolista y que para eso están sus agentes, con quienes se comunicará el club en el momento oportuno.