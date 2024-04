Las razones para que Samudio rescindiera su contrato con Liverpool

Esto motivó que el jugador Rodríguez, hablara con el entrenador de Liverpool y la directiva, quienes optaron en primera instancia por bajar a Samudio al plantel de 3ra división.

El DT de Liverpool y su visión del conflicto

Alfaro, el técnico de los de la cuchilla, en relación a Samudio había expresado en conferencia de prensa: “No me voy a poner yo a destacar todo lo que le ha dado a Liverpool. Quizá haya sido el jugador con mejor nivel el año pasado. También todo lo que ha aportado y contribuido, desde su experiencia, recorrido y trayectoria en el fútbol. Pero bueno, a veces hay que tomar decisiones que no son las más lindas, ni las que uno quisiera elegir siempre. Cuando uno las toma convencido, ahí hay tranquilidad”.

Y además agregó que “En este caso, es una decisión exclusivamente mía, respaldada de forma contundente por el club. Los detalles me los reservo para mí, por códigos que uno tiene que mantener. Hacerme cargo de la situación. Lo importante es estar convencido de un camino y, cuando las cosas no van por ese camino, tomar decisiones. Es una decisión más, que no ha sido de las más fáciles”.