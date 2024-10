Lasarte: "Cuando uno gana un partido así, da un mensaje y una señal"

“Tengo la sensación de que hicimos más por el partido. Era nuestra casa y tenemos la obligación siempre, y en este caso más porque dependíamos de nosotros mismos. El resultado avala todo esto”, dijo el entrenador en conferencia de prensa.

“Cuando uno gana un partido de estas características, no solamente gana el partido. Das un mensaje y una señal. Para nosotros, era muy importante ganar”, afirmó Lasarte.

“En el primer tiempo, ejercimos una supremacía. Creo que incluso debimos haber aumentado la diferencia. Nos faltó algún remate más desde afuera del área. Hicimos alguna pared, que son lindas de ver, pero teníamos que haber tirado más”.

“El viento estaba muy complicado”, reconoció, y agregó: “Fue un partido de mucha ansiedad, nervios y decisiones, con la incertidumbre de lo que estaba ocurriendo en la tribuna, sobre lo que uno poco puede hacer”.

Con relación a los ingresos de Mereles, Galeano y Mauricio Pereyra, explicó: “La consigna fue hacer ingresar gente pequeña y movediza, con buen control de balón: Exequiel, Galeano, Mauricio. Lo de Nicolás Rodríguez fue de forma casual, pero también tiene muy buen recorrido técnico”.

Sobre el paraguayo Santander que terminó definiendo el partido, Lasarte expresó: "Santander entró para la otra contraparte del juego: jugar hacia adentro. Estuvo muy bien, pivoteando y castigándose con los zagueros rivales. Me parecía que teníamos problemas en esa faceta, perdiendo muchos balones divididos”. “Me alegro mucho por Federico. Ha trabajado mucho después de muchos sin sabores que ha vivido. No creo que se enoje, pero me alegro mucho por el profe (Marcelo Tulbovitz), que en esas intuiciones que tiene me comentó en algún momento esta semana que veía un gol de Santander”, mencionó.