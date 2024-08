Lasarte define si arranca con Santander o el juvenil Petit de centrodelantero

Sobre la posible llegada de Nicolás López, Lasarte fue claro. "No hablé más. Hablé hace unos días, quería escucharlo, a ver cómo se sentía, cómo veía la posibilidad. Lo vi super entusiasmado. De ahí a que se convierta en realidad, hay un tiempo y situaciones que hay que manejar, y que no conozco. No me han dicho mucho más. Están en negociación. Somos optimistas".

También se refirió al colombiano Herazo. "Lo acabo de saludar. No va a entrenar, y jugamos el domingo. Parece demasiado prematuro. Todo necesita un pienso, una tranquilidad. Nosotros venimos compitiendo con un grupo y vamos agregando a la gente que va llegando. En la medida que se incorporen más rápido es más fácil que puedan competir y pelear por la titularidad. En la medida que las cosas sean más lentas es más difícil". Igualmente por un tema reglamentario, el colombiano no podrá estar a la orden del entrenador.