Lasarte: "El equipo dio la cara y quiso ganar en todo momento"

Justamente Martin Lasarte habló luego del partido y analizó varios puntos del clásico por el torneo Apertura. “Sabíamos que la cancha no está en la mejor condición. El año pasado se habló del tema. Quizás necesite un trabajo importante para poder recuperarla. En un principio se entendió que podía soportar este período para terminar este semestre y luego hacer las reparaciones. La cancha no está en condiciones. El jueves no vinimos para tratar de que la cancha estuviera en las mejores condiciones posibles”.