Lasarte explotó contra su "amigo" Flavio Percham: "¿Loco, qué es esto?"

Sobre la campaña electoral, el entrenador puntualizó en que fue "rara, dura y con falta de ética”. Rememorando, puntualizó en que “no recuerdo en absoluto una situación que estuviera ligada a ‘vamos a traer a Pele o Maradona’, o que ‘Fulanito se tiene que ir’”.

Lasarte y su futuro en Nacional

El entrenador adelantó que no será parte de la nueva estructura del club, algo que "puede no gustarme aunque están en su derecho" de hacerlo. Sin embargo criticó a Perchman por no haberlo llamado para contarle de esto. "Esperaría de un amigo, si no tengo los códigos errados, que me llamara o nos encontráramos, como lo hicimos mil veces", sostuvo.

“Prefiero siempre perder un trabajo que perder un amigo, pero no todos pensamos igual”, dijo Lasarte y agregó que “hay un momento en que la agresión lastima de tal manera que es difícil dejarla de lado”.

Lasarte contó que con el paso de los días se enteró de cosas "que me hicieron una explosión en el corazón y en la cabeza. Me retumba en la cabeza la frase de Jorge Traverso diciendo ‘así está el mundo amigos’. Me duele mucho”.