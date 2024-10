Lasarte y su confianza en lograr una victoria clásica para seguir peleando

La evolución de Mereles

Lasarte habló de la evolución de Exequiel Mereles: "Exequiel no ha entrenedo con el grupo hasta ayer. Regresó a trabajar pero lo hizo en formas diferenciada. Yo creo que fútbol hoy no va a realizar, sería demasiado riesgo. No tenemos porque arriesgarlo hoy. Lo que si te digo que no tengo ningún jugador descartado. Hoy va a tener la posibilidad de poder trotar, de hacer algún tipo de trabajo ya más cercano a una actividad normal. Veremos en el correr de las horas si tenemos la posibilidad de contar con él. Las charlas que tuvimos con el médico nos aseguró que no está descartado. Hace unos días estabamos con más preocupación, pero ayer lo vimos mucho mejor y yo creo que cuenta con posibilidades de participar".