Con el inicio de una nueva temporada en el horizonte, la expectativa por volver a ver la mejor versión de Leonardo Fernández crece entre los aficionados. Sin embargo, hay un detalle técnico que mantiene en vilo al "10" y que podría ser determinante para recuperar su efectividad goleadora: la elección del balón oficial por parte de la AUF.
A la pelotita
¿Vuelven los goles de tiro libre de Leo Fernández? El factor que ilusiona a los hinchas de Peñarol
Luego de un 2024 en que Leo Fernández batió récords con goles de tiro libre, el 2026 puede arrancar con la magia de ese año.