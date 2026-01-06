¿Vuelven los goles de tiro libre de Leo Fernández? El factor que ilusiona a los hinchas de Peñarol

La clave está en el balón

Para un especialista de su talla, la aerodinámica y el comportamiento del esférico son fundamentales. Con la apertura de la nueva licitación de los derechos del fútbol uruguayo para este 2026, se abre la posibilidad de un cambio en el proveedor oficial del balón de juego, un factor que puede ser considerado clave para que la pelota "vuelva a bajar" con la precisión de antes. Si bien Leo nunca puso la excusa de la pelota del 2025, si se refirió a las diferencias que tenía respecto a la anterior. En abril del año pasado el 10 expresó: "No quiero hablar mucho de la pelota, porque después dicen que uno pone excusas, pero sí, son distintas. Hay que trabajar, encontrar el golpe e intentar que el equipo también encuentre esos goles".

Expectativa por el regreso de la "Pegada Mágica"

El deseo de la hinchada es volver a sentir esa "sensación de gol" cada vez que el juez pita una falta cerca del área. Si la nueva licitación trae consigo una herramienta que responda a la técnica de Fernández, el espectáculo de los goles de tiro libre podría estar de regreso.