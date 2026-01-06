Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Leo Fernández | Peñarol | goles

A la pelotita

¿Vuelven los goles de tiro libre de Leo Fernández? El factor que ilusiona a los hinchas de Peñarol

Luego de un 2024 en que Leo Fernández batió récords con goles de tiro libre, el 2026 puede arrancar con la magia de ese año.

Con el inicio de una nueva temporada en el horizonte, la expectativa por volver a ver la mejor versión de Leonardo Fernández crece entre los aficionados. Sin embargo, hay un detalle técnico que mantiene en vilo al "10" y que podría ser determinante para recuperar su efectividad goleadora: la elección del balón oficial por parte de la AUF.

El recuerdo de un 2024 histórico

La preocupación de Fernández no es menor si se analizan sus antecedentes. Durante la temporada 2024, el mediocampista firmó una de las actuaciones más memorables en la historia reciente del fútbol uruguayo, alcanzando la cifra récord de 8 goles de tiro libre en un solo año.

Con esta marca, Leo Fernández no solo lideró a Peñarol, sino que superó registros históricos de ídolos de la institución como Pablo Javier Bengoechea (quien anotó 6 en 1995) y Antonio Pacheco. Aquel año, el "10" cerró su cuenta personal con 16 goles totales en el Campeonato Uruguayo, demostrando que su pegada a balón parado era, por sí sola, el 50% de su poder ofensivo.

La clave está en el balón

Para un especialista de su talla, la aerodinámica y el comportamiento del esférico son fundamentales. Con la apertura de la nueva licitación de los derechos del fútbol uruguayo para este 2026, se abre la posibilidad de un cambio en el proveedor oficial del balón de juego, un factor que puede ser considerado clave para que la pelota "vuelva a bajar" con la precisión de antes. Si bien Leo nunca puso la excusa de la pelota del 2025, si se refirió a las diferencias que tenía respecto a la anterior. En abril del año pasado el 10 expresó: "No quiero hablar mucho de la pelota, porque después dicen que uno pone excusas, pero sí, son distintas. Hay que trabajar, encontrar el golpe e intentar que el equipo también encuentre esos goles".

Expectativa por el regreso de la "Pegada Mágica"

El deseo de la hinchada es volver a sentir esa "sensación de gol" cada vez que el juez pita una falta cerca del área. Si la nueva licitación trae consigo una herramienta que responda a la técnica de Fernández, el espectáculo de los goles de tiro libre podría estar de regreso.

