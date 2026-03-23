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Deportes Argelia |

Acá está, estos son

Marcelo Bielsa dio a conocer los convocados para la doble fecha FIFA

Uruguay va a estar enfrentando a Inglaterra el próximo viernes 27 de marzo, mientras que jugará ante Argelia en Turín el martes 31 de marzo.

Marcelo Bielsa dio a conocer los convocados para la doble fecha.

Marcelo Bielsa dio a conocer los convocados para la doble fecha.

 Gastón Britos / FocoUy
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Mientras la selección celeste se reúne en Londres para afrontar los amistosos en esta doble fecha FIFA en dónde Uruguay va a enfrentar a Inglaterra y Argelia, este lunes Marcelo Bielsa hizo oficial la convocatoria en la que destacan los regresos de Fernando Muslera y Agustín Cannobio.

El primer compromiso de Uruguay, será el próximo viernes 27 de marzo a las 16:45 de nuestro país, cuando la celeste enfrente a Inglaterra en el Wembley Stadium.

El lunes 30 de marzo, la delegación partirá rumbo a Italia, dónde el martes 31 de marzo se estará midiendo ante Argelia en Allianz Stadium de Turí, encuentro que estará comenzado a las 15:30.

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