Matías Mir: "En Peñarol me tomaron el pelo, por eso me fui"

Su salida de Peñarol

Matías Mir tuvo un pasaje por Peñarol, en dónde estuvo hasta el año 2022 cuando dejó la institución sin haber debutado en primera división. "Me quise quedar en Peñarol, soy hincha del club", sostuvo, y agregó que "diferentes situaciones" lo llevaron a tomar esa decisión.

"Al irme tomé en cuenta muchas cosas", y confesó que en el elenco aurinegro "fue un tema de contratos, me tomaron el pelo y uno aguanta hasta que no puede mas".

"Mi abuelo me dijo que me quedara en Peñarol", recordó y agregó que "la experiencia que tuve en Italia" defendiendo al Parma, "me ayudó bastante" a crecer como futbolista.