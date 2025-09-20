MEC exhortó a la AUF a "reconocer" a la Liga Uruguaya de Fútbol Profesional

En sus conclusiones, el MEC exhortó a la AUF al “reconocimiento de la existencia de la personería jurídica de la Lufpro y su funcionamiento”. El dictamen, sin embargo, no hizo lugar al reclamo de “intimar” a la AUF, de acuerdo a lo formulado por la Lufpro, ya que el MEC, según se alega, no tiene potestades para el control “interno” de las asociaciones civiles.

Finalmente, la resolución del MEC que se conoció este viernes instó a la AUF y a los clubes de la Lufpro a “conformar un espacio de negociación a fin de delimitar precisamente las competencias dentro del fútbol profesional uruguayo”. Ese espacio, recomienda el MEC, podría “proceder eventualmente” a una reforma de Estatutos de la AUF que “refleje esta nueva estructura organizativa” del fútbol uruguayo.

La Lufpro

La Lufpro se creó en marzo de 2021, a instancias del Consejo del Fútbol Profesional de la AUF (también conocida como “asamblea de clubes”). Su nacimiento se aprobó en el marco del artículo 17 de los Estatutos de la AUF, sin votos en contra y con dos abstenciones, según repasa el documento del MEC divulgado este viernes.

El 15 noviembre de 2022, el entonces ministro Pablo da Silveira reconoció la personería jurídica y aprobó los estatutos de la Lufpro, que habían sido elaborados por representantes de los clubes Liverpool, Wanderers, River Plate, Fénix, Cerro Largo, Progreso, Peñarol, Cerro, Danubio, Defensor Sporting, Villa Teresa, Rocha FC, Uruguay Montevideo, Juventud de Las Piedras y Rampla Juniors.

La resolución de Da Silveira fue impugnada por la AUF, que pidió su revocación. Pero no tuvo suerte en ninguna de las dos instancias: primero lo desestimó el MEC, con una resolución de agosto de 2023, y luego lo hizo la Prosecretaría de Presidencia, en diciembre de 2024. Con ambos fallos se agotó la vía administrativa, ya que la AUF no presentó ninguna demanda de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. “Así pues, el acto administrativo que reconoce la personería jurídica de la Lufpro y aprobó sus estados devino firme”, puede leerse en el informe del MEC.