Mientras Nacional busca recuperar los puntos en el TAS; Peirano mete variantes

En el entrenamiento del jueves el entrenador probó a Nicolás López y sintió molestias. El goleador está convocado y seguramente integre el banco de suplentes. Lucas Rodríguez también fue probado. Respondió bien y será titular.

Pero habrá otras variantes. Por ejemplo, vuelven Luis Mejía, Lucas Villalba y el venezolano Rómulo Otero a la titularidad y Gonzalo Carneiro también va desde el once inicial.

Así las cosas, el equipo sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Maximiliano Olivera; Lucas Rodríguez, Luciano Biggio, Lucas Villalga, Gonzalo Carneiro, Rómulo Otero y Maximiliano Gómez.

Javier Burgos será el árbitro principal, acompañado de Mathías Muniz y Federico Piccaro. El árbitro VAR será Christian Ferreyra.

Día clave en el TAS

Nacional continúa su proceso de reclamo por los tres puntos que le quitaron tras la final del Torneo Intermedio por el lanzamiento de la bengala que terminó con un policía herido de gravedad. Hoy desde las 9:00 horas se desarrolla una audiencia virtual luego de que el tricolor apelara ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

En representación de Nacional participa el delegado Enrique Campos junto con los dos abogados del estudio brasileño que contrataron. Por parte del TAS habrá tres integrantes, entre los que se encuentran un abogado argentino, un paraguayo y en representación de AUF estará el asesor letrado Guillermo Piedracueva.

Desde el club consideran que el artículo 5.10 del Código Disciplinario aplicado por la Comisión Disciplinaria, que alude a situaciones “inusitadamente graves” con lesiones, no corresponde para el caso porque entienden que el lanzamiento de la bengala náutica fue un acto individual y no organizado.

Por este motivo aspiran a que pase a considerarse “manifiestamente grave” y consideran que, si eso sucede, es un hecho que recuperarán dos puntos y solo tendrán una unidad de sanción en el Torneo Intermedio 2025, lo que repercutiría en la acumulada, pero no en el Clausura 2025.

En la interna de Nacional son conscientes de que es muy difícil que le reduzcan puntos de sanción, pero entienden que el escenario más probable es que deban cumplirla en el Intermedio 2026.