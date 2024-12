Nacho Ruglio le respondió a Perchman y contó lo que diría si hablara con él

Ruglio también fue más allá y expresó su descontento con las opiniones de Perchman: “Si hablara con él, le diría que no participara. No veo bien que él participe en una opinión sobre si un jugador (de una empresa con la que supuestamente él ya no tiene vinculación) llega o no”. Estas palabras resaltaron el cuestionamiento ético y profesional que el presidente manya plantea sobre la postura de su par tricolor.

Ruglio, además, indicó que tiene un aprecio personal por Perchman, pero que su rol institucional debería primar: “Le tengo cariño y respeto a Flavio, pero es vicepresidente de Nacional; no es quien decide si el jugador viene o no. Y si él decidiera si el jugador viene o no, entonces sigue involucrado en la empresa”.

Finalmente, Ruglio señaló que para despejar dudas tomó contacto con el exsocio de Perchman: “Enseguida que escuché eso, hablé con su exsocio y me dijo que no tomara en cuenta eso: que él ya no participaba ni tiene que ver con el jugador, ya que decidió estar en Nacional”. Y cerró con una reflexión: “Me voy a guiar por los canales que me tengo que guiar”.