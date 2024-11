Nacional afina el lápiz: ¿quién se queda y quién se va?

Nacional quiere si o si que estos dos jugadores se queden mínimo una temporada más en Nacional, ya que son piezas fundamentales en el once tricolor.

Los contratos

Con respecto a los contratos que se están terminado, hay algunos jugadores que se los puede llegar arreglar o por lo menos entrar en negociaciones para que se queden una temporada más.

Diego Zabala, es uno de ellos. El volante tricolor llegó a Nacional en 2022 y lleva disputados 142 partidos y marcó 19 goles.

En estos momentos no está siendo titular, pero cada vez que entra, es un hombre importante para el equipo de Lasarte. Además, es uno de los capitanes que tiene el grupo y es un hombre que influye en mucho en la interna tricolor.

Jeremía Recoba es otro a los que se le vence el contrato. También entrando desde el banco o en otras oportunidades siendo titular, es un futbolista que muy buenas cualidades.

Uno que seguramente continúe en 2025 es el centrodelantero Ruben Bentancourt. Si bien no está marcando todos los partidos como se espera al nueve, hace un trabajo importante en el ataque. Se convina muy bien con sus compañeros en especial con Nicolás López, lo que hace que los dos juntos sean una delantera temida por todos.

Con respecto a los demás contratos que se finalizan en diciembre, la mayoría son de juveniles. Seguramente se les renueve para luego darlos a préstamo a otros equipos. Diferente es la situación de Emiliano Velazquez. Si bien jugó poco, cuando Lasarte lo precisó a estado a la algura, y se puede llegar a conversar con el futbolista para renovar su vínculo en casao de alguna salida de los zagueros que tiene Nacional.

Los extranjeros

Los extranjeros, Alexis Castro, GAstón González y Federico Santander, cada uno tiene su diferencia. El paraguayo Federico Santander, ha sido importante y en números. Es un goleador nato. Además quedó en el corazón del hincha tras darle la victoria en el último clásico con un gol en el final del partido. Alexis Castro tuvo altibajos durante la temporada. Sin embargo, hoy es titular casi indiscutido en el once de Lasarte. Habrá que esperar para saber si aparece alguna oferta o se el argentino pretende renovar con Nacional. Diferente es la situación del extremo Gastón Gonzalez. De los extranjeros, es el que rindió menos. Tuvo varias oportunidades y no las supo aprovechar. Por dar un ejemplo, en el partido por Copa Uruguay frente a Plaza, no pudo demostrar para que se lo trajo. González no colmó las expectativas que la dirigencia tenía cuando lo trajo a principio de año.