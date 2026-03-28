Nacional buscará confirmar su mejoría ante City Torque en partido de riesgo

En seis días recibirá a Central Español en el Gran Parque Central por la décima jornada del Apertura y luego llegará su tan ansiado debut en la Copa Libertadores 2026, a la que pretenden llegar aceitados desde el plano del funcionamiento. Será el miércoles 8 de abril ante Coquimbo Unido desde las 19:00 horas en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso y el propio Jorge Bava ha reconocido que esa competencia “es el sueño de todos”.

Una vez consumada la victoria ante el Arachán, Bava dejó un concepto sobre su adversario de este sábado: “Es un rival distinto por sus características, jugadores y el entrenador, que viene trabajando desde el año pasado y es un rival de mucho respeto".

Los Ciudadanos vienen de perder 1-0 en su visita a Deportivo Maldonado, pero son uno de los grandes protagonistas que viene teniendo el primer certamen corto del año.

La oncena de Nacional

En cuanto a la conformación de su oncena, Nacional volverá a tener en el arco a Ignacio Suárez. En la defensa, el capitán Sebastián Coates retornará tras superar el desgarro en los músculos isquiotibiales de su muslo derecho que sufrió en el clásico ante Peñarol disputado el 1 de marzo. Se espera que integre la zaga junto con Tomás Viera.

En el lateral derecho Emiliano Ancheta y Juan Pintado mantienen una pulseada luego de que este último dejara atrás una distensión muscular en isquiotibiales de muslo derecho, que había sufrido en el primer tiempo del partido ante Juventud. Por izquierda estará Federico Bais en reemplazo del lesionado Camilo Cándido.

En tanto, Lucas Rodríguez, que viene de ser clave en el último compromiso, repetirá titularidad acompañado por Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro. En la ofensiva jugarán Tomás Verón Lupi y Maxi Gómez, los dos máximos artilleros del Bolso con tres goles, acompañados por Gonzalo Carneiro.

Pasando en limpio, el equipo de Bava sería con Ignacio Suárez; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomas Viera y Federico Bais; Luciano Boggio, Lucas Rodríguez y Nicolas Lodeiro; Tomás Verón Lupi, Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez.

El once de City Torque

Por su parte, el probable equipo titiular de los ciudadanos buscando volver al camino del triunfo sería con Franco Torgnascioli en el arco, Aguero, Franco Romero, Tarán y Emiliano Busquets; L. Duré, P. Siles; J. Quintana, D. Guzmán, E. Obregón; N. Da Silva. El partido será arbitrado por Mathías De Armas, secundado por

El árbitro del partido será Mathías De Armas, secundado por Martín Soppi y Sebastián Silvera. En el VAR estarán Jonathan Fuentes y Santiago Fernández.