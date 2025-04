Nacional: cambio de último momento y los cuestionamientos de JR

Inicialmente, Miramar quería llevar al Bolso al Suppici, pero la directiva no encontró lugar para hospedarse, debido a la Semana de Turismo.

Tras la confirmación de la cancha para el partido, este lunes a la noche ya se comunicaron los precios de las entradas. Los socios de Nacional pagarán $ 600 y los hinchas generales $ 700. La venta es en Redtickets y Redpagos.

Carrasco tendrá que esperar

Juan Ramón Carrasco volvió a referirse al hecho de que no haya sido considerado como candidato para asumir la dirección técnica de Nacional, luego de la salida de Martín Lasarte semana atrás y después de que varios entrenadores rechazaran la propuesta del Tricolor.

“En su momento me ilusioné con volver”, reconoció el entrenador en Tirando Paredes y dijo cuáles cree que son los motivos por los que no retornó en esta ocasión: “La explicación que le puedo encontrar es que hay dirigentes a los que les incomoda el cariño que me tiene el hincha. No sé, será que soy auténtico y no voy alcahueteando para gustarles”.

Y habló sobre una posible reunión con el vicepresidente tricolor: “Claro que me tomaría un café con Flavio Perchman. Quiero ver qué hice tan grave para que el club se ponga en contra de gran parte de la hinchada que me quiere”.

“Yo no pongo ningún pero; hubiese agarrado ayer. En la calle me paran y me preguntan: ‘¿Cuándo vas a volver?’”, mencionó Carrasco, y cerró: “Cuando estuve, se hicieron 24.000 socios e históricamente fue el Nacional que vendió más entradas”.