Sueña en grande

Nacional comienza a moverse por Suárez y el nombre de Silvera sigue arriba de la mesa

Flavio Perchman aseguró que está muy encaminada la llegada de Silvera a Nacional, pero depende de la respuesta de Luis Suárez.

Maximiliano Silvera está en el radar de Nacional.

 Fot: Gastón Britos/FocoUy
Por Gastón García

Cuando todo parecía en tranquilidad, desde Nacional cayeron dos bombas que sacudieron el mercado para terminar el año. Este jueves se filtro un nombre que nadie tenía pensado, ni el más fanático hincha tricolor se le habría ocurrido. El nombre que es el de Maximiliano Silvera.

El delantero de Peñarol esta en charlas desde hace algún tiempo con la directiva tricolor. Nacional le ofrece un contrato por 3 años y una suma superior al salario que gana en el carbonero.

Desde Peñarol niegan cualquier tipo de negociación entre el jugador y Nacional. Es más, aseguran que el jugador seguramente no siga en el mirasol y continúe su carrera en el fútbol argentino. Sin embargo, en la mañana de este viernes el vicepresidente de Nacional Flavio Perchman, confirmó en radio Sport 890 sobre las negociaciones y aseguró que esta muy encaminada la llegada de Silvera a Nacional.

Todo depende de la respuesta de Suárez

Pero la llegada de Silvera de Nacional está supedita a la respuesta del máximo ídolo tricolor, Luis Suárez. Lo que comenzó como un deseo, que Suárez juegue la Copa Libertadores comenzó a tomar color.

Lo que inició como un rumor, como un comentario de Nicolás Lodeiro al delantero del Inter Miami, se está haciendo realidad.

La tema es que el Pistolero termina contrato con el equipo de la MLS el próximo 31 de diciembre. Inter no lo tendría en consideración para la próxima temporada ya que llevará a otro goleador para su equipo como Timo Werner. En las últimas 6 fechas en la MLS Suárez no ha sido titular y ha tenido muy pocos minutos. Esto se suma a llegada del alemán del equipo de Messi y a la finalización del contrato, lo que haría más fácil la llegada del goleador.

La información que podemos manejar, es que en las próximas horas, habrá un contacto entre el técnico de Nacional Jadson viera y Luis Suárez. Es intención de la directiva si el jugador está dispuesto a pegar la vuelta y ahí se darían los primeros pasos para intentar que Suárez se vuelva a poner la camiseta de Nacional.

Además, hasta que no haya una definición sobre este tema, el tricolor no seguirá avanzando por contratar a Maximiliano Silvera.

Las próximas horas son cruciales pero en Nacional hay mucho optimismo para que el máximo goleador de la selección uruguaya y uno de los principales futbolistas de los últimos 50 años, retorne al equipo de sus amores.

