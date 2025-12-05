Nacional comienza a moverse por Suárez y el nombre de Silvera sigue arriba de la mesa

Todo depende de la respuesta de Suárez

Pero la llegada de Silvera de Nacional está supedita a la respuesta del máximo ídolo tricolor, Luis Suárez. Lo que comenzó como un deseo, que Suárez juegue la Copa Libertadores comenzó a tomar color.

Lo que inició como un rumor, como un comentario de Nicolás Lodeiro al delantero del Inter Miami, se está haciendo realidad.

La tema es que el Pistolero termina contrato con el equipo de la MLS el próximo 31 de diciembre. Inter no lo tendría en consideración para la próxima temporada ya que llevará a otro goleador para su equipo como Timo Werner. En las últimas 6 fechas en la MLS Suárez no ha sido titular y ha tenido muy pocos minutos. Esto se suma a llegada del alemán del equipo de Messi y a la finalización del contrato, lo que haría más fácil la llegada del goleador.

La información que podemos manejar, es que en las próximas horas, habrá un contacto entre el técnico de Nacional Jadson viera y Luis Suárez. Es intención de la directiva si el jugador está dispuesto a pegar la vuelta y ahí se darían los primeros pasos para intentar que Suárez se vuelva a poner la camiseta de Nacional.

Además, hasta que no haya una definición sobre este tema, el tricolor no seguirá avanzando por contratar a Maximiliano Silvera.

Las próximas horas son cruciales pero en Nacional hay mucho optimismo para que el máximo goleador de la selección uruguaya y uno de los principales futbolistas de los últimos 50 años, retorne al equipo de sus amores.