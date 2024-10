Nacional con "Diente" apretado es líder del Clausura

Lasarte explicó que esos 45 minutos iniciales en el estadio Ubilla fueron “de lo peor porque la mente no estaba bien”. “Entramos casi lo mismos y parecíamos otro equipo, incluso con viento en contra, pero el fútbol tiene eso. La mente juega un rol”, dijo.

“Hicimos el gol y hasta los 20 minutos (del segundo tiempo) fue lo mejor nuestro. Después se transformó en un partido de posesión de ellos, con ataque, y con alguna contra que tuvimos, pero desde otro lugar”, analizó.

“Esta es la semana de los nueve puntos. Vamos a ver si la podemos conseguir”, aseguró Lasarte sobre la seguidilla de partidos que empezó hoy y que seguirá el jueves, cuando reciba a Miramar Misiones a las 19:30 horas, y el domingo, cuando visite a Rampla Juniors a las 18.

"Lo sacamos justito"

Lasarte reconoció las dificultades que tuvo el equipo para llevarse los tres puntos. "Ellos jugaron mucho en largo. Tienen gente que cabecea bien. Al final el partido lo sacamos con justicia, justo, justito, pero al final es lo que vale", aseguró el entrenador.

Sobre el planteo de Cerro Largo que llevó a Nacional a tener dificultades, Lasarte dijo "no me sorprende cuando hay entrenadores como Danielo que son muy inteligentes para plantear situaciones particulares, para partidos particulares. Hoy era un partido particular y nos hizo sudar mucho sinceramente".

El técnico también se refirió a los cambios durante el juego. "Antonio Galeano entró para darle más amplitud al sector derecho que no lo habíamos tenido en el primer tiempo. Rubén (Bentancourt) y Nico López llegaron al partidos con dudas. De hecho trajimos a Herazo porque estaban muy en duda. Al final los dos jugaron poniendole pundonor a la cosa. Nicolás estaba más cómodo que Rubén, que terminó con molestias. La idea era tratar de darle velocidad. Después entró Zabala y Jairo porque Oliva tenía tarjeta amarilla. Y cuando vimos que el cambio de ellos iba a ser un delantero grande, sabíamos que a Sosa no lo iba a sacar, pusimos línea de tres y los mejores cabeceadores para eso".