Nacional: el dolor de la eliminación y los errores de Peirano

Para peor, a los 38 minutos se lesiona el capitán Sebastián Coates y esto desacomodo al equipo. El otro golpe fue a los 45 de la primera parte, cuando Ricardo Mathias le ganó la posición a Paulo Calione, quien había ingresado por Coates y joven delantero de Inter marcó el gol de apertura.

Nacional intentó con más ganas que fútbol

Nacional salió para el segundo tiempo más entonado y se fue con todo arriba. Pero el equipo tenía más ganas que juego, y eso le fue restando posibilidades de llegar al empate. Dos pelotas en los palos y alguna aproximación más fue lo más peligroso del tricolor

Pero a los 96 luego de un contragolpe de Internacional, Brian Aguirre marcó el 2 a 0 para el visitante que dejó a Nacional sin Copa Libertadores.

Peirano decidió cambiar de sistema y algunos nombres. Para nosotros, le erro en todo. Si el equipo se había almoldado a un sistema, venía de hacer 6 goles en Brasil, porque cambiar en este momento, en el partido más importante de la Libertadores. ¿Porque salió Jeremía Recoba? ¿Porque entro Mauricio Pereyra? ¿Porque no siguió con el sistema táctico que tan bien le caía al equipo?

Algunas de esas respuestas las dio el entrenador en conferencia. Sobre el ingreso de Mauricio Pereyra, el técnico dijo: "Buscamos con respecto a lo que habíamos visto y como se iban a parar ellos hacer un juego por fuera, con Mauricio desde el medio con Boggio lanzando y ellos apretados en la parte baja. No funcionó el tema de las bandas, quedamos trancados, imprecisos. Fue un primer tiempo parejo, no hubo muchas opciones para uno u otro. En una transición rápida por el lado derecho nos convierten, justo vino el cambio de Sebastián que nos dejó con ese gol en contra. El segundo tiempo lo replanteamos, nos metimos en partido rápido en la parte del juego, pero no en la parte de los goles que era lo que necesitábamos".

Y continuó: "Veníamos con mucha ilusión para lograr los tres puntos. No lo hicimos. En el segundo tiempo estuvimos mejor que en el primero, en la parte del juego. Al no convertir, el equipo todo volcado en la ofensiva, recibimos el segundo gol. Teníamos ilusión de hacer un partido más parecido al segundo tiempo que al primero. La derrota duele. Hay que levantarse porque el domingo tenemos una final también", sentenció.