Olivera comparó a Da Silva con el excéntrico político Domingo Tortorelli

Para el intendente de Paysandú, “decir a la gente que no pague las multas es como alentarla a salir a robar diciéndole que luego cambiará la ley para que no vaya presa”.

"Es la farandulización de política"

Además, Olivera comparó a Da Silva con Domingo Tortorelli, un político uruguayo que marcó una época (entre 1938 y 1950) no por su éxito electoral, sino por su extravagancia, y quien dejó huella en la memoria popular por sus propuestas insólitas y su estilo teatral de hacer política.

“Prometía hacer rutas que fueran siempre en bajada, e instalar canillas de vino o de leche”, rememoró el intendente asegurando que “en cualquier momento vamos a escuchar proponer algo así". "Es la farandulización de política".