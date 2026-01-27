Olivera comparó a Da Silva con el excéntrico político Domingo Tortorelli

El intendente de Paysandú, el nacionalista Nicolás Olivera, salió al cruce de su correligionario Sebastián Da Silva, quien recientemente participó del debate acerca del Sucive refiriéndose en su cuenta de X a "la rebelión del contribuyente" y alentado a los ciudadanos a postergar el pago de multas de tránsito.
Por su parte, el intendente sanducero, durante una entrevista con Informativo Sarandí, llamó a no seguir las recomendaciones de Da Silva, a quien calificó como un "mal recomendador", en clara referencia al caso de Conexión Ganadera.
“Es peligroso y se mide en vidas.Ojalá no tuviéramos que cobrar ninguna multa, porque eso significaría que ningún uruguayo corre el riesgo de perder la vida por una infracción”, agregó Olivera.
Para el intendente de Paysandú, “decir a la gente que no pague las multas es como alentarla a salir a robar diciéndole que luego cambiará la ley para que no vaya presa”.
"Es la farandulización de política"
Además, Olivera comparó a Da Silva con Domingo Tortorelli, un político uruguayo que marcó una época (entre 1938 y 1950) no por su éxito electoral, sino por su extravagancia, y quien dejó huella en la memoria popular por sus propuestas insólitas y su estilo teatral de hacer política.
“Prometía hacer rutas que fueran siempre en bajada, e instalar canillas de vino o de leche”, rememoró el intendente asegurando que “en cualquier momento vamos a escuchar proponer algo así". "Es la farandulización de política".