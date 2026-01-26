Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | Jadson Viera | Cándido

Supercopa a la vista

Nacional piensa en el clásico: cierra a Rogel y Cándido sigue siendo una opción

Nacional arranca la semana preparando el clásico de la Supercopa mientras espera la llegada de nuevos futbolistas.

Agustín Rogel se convertiría este lunes en nuevo jugador de Nacional.
Por Gastón García

Nacional comienza la semana pensando en la final de la Supercopa Uruguaya, cuando tenga que enfrentar a Peñarol en el Estadio Centenario seguramente desde la hora 20:30.

El técnico Jadson Viera tiene que definir algunas cosas. Por ejemplo, si Christian Oliva juega como volante central, no estuvo ante Deportes Concepción el pasado sábado, y si el colombiano Juan Pablo Patiño va de titular en el lateral izquierdo. Son temas que el entrenador irá viendo en la semana y luego tomará una decisión.

Más allá de lo deportivo, Nacional pretende esta semana resolver algunos temas importantes. El sábado en la tarde antes de disputar el encuentro frente al conjunto chileno por la Serie Río de la Plata Deportivo Concepción por la serie río de la plata, se anunció en sus redes sociales como cerrada la llegada de Agustín Rogel para la temporada 2026.

Este domingo en Punto Penal quedó todo en un manto de dudas tras la nota realizada al representante del jugador Ariel Krasouski y a un dirigente de Nacional.

Ariel Krasouski tiró una bomba que nadie pensaba: “Agustín Rogel todavía no es jugador de Nacional. Aún no firmó la rescisión del contrato con Hertha Berlín”.

El representante dijo que el jugador acordó de palabra con el equipo alemán su salida pero aún no hay nada firmado. Seguramente este lunes se terminaría de solucionar, pero por el momento no es jugador de Nacional.

Por su parte el dirigente Federico Britos comentó en dicho programa que "La presentación en redes de Agustín Rogel fue un error de comunicación”.

Desde el entorno del jugador y desde el club, son muy optimistas para que Rogel firme la salida de Herta Berlín y el sobre el fin de semana esté llegando a Montevideo.

Cándido sigue en carpeta

Camilo Cándido es un jugador del gusto del entrenador y si bien la semana pasada llegó a un acuerdo económico con Nacional, hay que esperar su desvinculación de Cruz Azul de México. "Cándido es una opción pero depende de varias cosas. Tenemos que cerrar a Rogel y Araújo. Rogel va a estar rescindiendo en Alemania y llegando cerca del fin de semana", dijo este lunes el vicepresidente Flavio Perchman en Sport 890.

Sobre el tema Araújo, Perchman fue contundente: "Tengo expectativas con César Araújo. Pablo Boselli lo está trabajando. Veremos si se puede cerrar hoy".

Presentación y victoria

En lo estrictamente futbolístico, el pasado sábado Nacional venció 1 a 0 a Deportes Concepción y a su vez presentó al plantel principal ante su público para la temporada 2026.

Con gol de Lucas Rodriguez el tricolor ganó por primera vez un partido en los 90 desde que llego Jadson Viera a la dirección técnica.

El entrenador dio su parecer sobre este partido y comenzó a palpitar el clásico del domingo: "La idea era terminar con un triunfo en casa, con varios jugadores con muchos minutos, y no tener ninguna lesión", dijo el entrenador.

Consultado sobre la final de la Supercopa fue contundente: "Ya tengo claro lo que voy a hacer" y agregó "será una semana muy intensa por varias situaciones. puede ser que lleguen y puede ser que se vayan jugadores".

