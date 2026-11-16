Montevideo habilitó las playas: en qué horario trabajan los guardavidas

¿Cuáles son las 19 playas habilitadas de Montevideo?

La costa montevideana ofrece distintas alternativas para disfrutar del verano, desde playas con mayor movimiento hasta espacios más alejados del centro de la ciudad.

Las 19 playas habilitadas para el baño y las actividades recreativas son: Punta Espinillo, La Colorada, Pajas Blancas, Zabala, De los Cilindros, Punta Yeguas, Santa Catalina, Del Nacional, Cerro, Ramírez, Pocitos, Buceo, Malvín, Brava, Honda, De los Ingleses, Verde, La Mulata y Carrasco.

En conjunto, representan casi 15 kilómetros de costa monitoreada durante todo el año.

Cómo consultar el estado de las playas antes de ir

La Intendencia de Montevideo dispone de una plataforma digital para consultar información actualizada sobre las 19 playas habilitadas.

Estado de las playas de Montevideo. 16-11-2026

El sitio permite conocer el estado de cada playa y el índice de radiación ultravioleta (UV), además de acceder a datos sobre accesibilidad, recreación y mantenimiento.

Consultar esta información antes de concurrir permite conocer las condiciones de la costa y tomar precauciones para disfrutar del verano con mayor seguridad.