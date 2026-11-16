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Sociedad playas | Montevideo |

Seguridad ante todo

Montevideo habilitó las playas: en qué horario trabajan los guardavidas

Montevideo ya habilitó 19 playas con servicio de guardavidas para garantizar la seguridad de los bañistas.

Playas habilitadas.

Playas habilitadas.

 Gastón Britos FocoUy
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La temporada de playas en Montevideo cuenta con 19 espacios habilitados para el baño y las actividades recreativas, distribuidos a lo largo de la costa del departamento. Para garantizar la seguridad de quienes concurren, la Intendencia dispone de un servicio de guardavidas que cubre las playas todos los días, entre las 8:00 y las 20:00 horas.

El operativo se extiende desde el 15 de noviembre de 2025 hasta el 29 de marzo de 2026 y cuenta con 172 guardavidas anuales y otros 32 zafrales, distribuidos en 32 casillas ubicadas en las playas del Este y del Oeste.

El servicio tiene como principales cometidos la vigilancia de las zonas habilitadas para el baño, la asistencia mediante primeros auxilios y el rescate acuático. También informa diariamente sobre las condiciones de las playas mediante banderas de señalización y a través de la página web de la Intendencia.

¿Cuáles son las 19 playas habilitadas de Montevideo?

La costa montevideana ofrece distintas alternativas para disfrutar del verano, desde playas con mayor movimiento hasta espacios más alejados del centro de la ciudad.

Las 19 playas habilitadas para el baño y las actividades recreativas son: Punta Espinillo, La Colorada, Pajas Blancas, Zabala, De los Cilindros, Punta Yeguas, Santa Catalina, Del Nacional, Cerro, Ramírez, Pocitos, Buceo, Malvín, Brava, Honda, De los Ingleses, Verde, La Mulata y Carrasco.

En conjunto, representan casi 15 kilómetros de costa monitoreada durante todo el año.

Cómo consultar el estado de las playas antes de ir

La Intendencia de Montevideo dispone de una plataforma digital para consultar información actualizada sobre las 19 playas habilitadas.

Estado de las playas de Montevideo. 16-11-2026

Estado de las playas de Montevideo. 16-11-2026

El sitio permite conocer el estado de cada playa y el índice de radiación ultravioleta (UV), además de acceder a datos sobre accesibilidad, recreación y mantenimiento.

Consultar esta información antes de concurrir permite conocer las condiciones de la costa y tomar precauciones para disfrutar del verano con mayor seguridad.

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