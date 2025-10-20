Nacional: de la conformidad de Peirano a los tres puntos en juego en el TAS

La conformidad de Peirano

El técnico de Nacional Pablo Peirano quedó muy conforme con lo que hizo su equipo: "Lo fuimos a buscar con un planteamiento y jugadores que se prepararon muy bien para esta oportunidad. Fuimos contundentes, dominamos la gran parte del partido, más allá de alguna acción que el rival siempre genera. Muy contento con los jugadores que ingresaron, que tuvieron su espera, y hoy aprovecharon sus minutos", dijo el entrenador.

"Es clave que todos los jugadores estén alineados, luchando por la posibilidad de ser titulares y dar una mano, sea desde el comienzo o durante el partido, es clave que tengan este rendimiento. Han trabajado muy bien todos, en silencio, se han preparado de buena manera y lo han demostrado. Eso me desafía a tomar mejores decisiones cuando el nivel es más alto. Muchas veces el equipo cuando gana, pasa que algunos jugadores se van como dejando estar cuando hay un 11 titular, pero no es el caso de Nacional el equipo va sumando, está alto en la tabla y todos se quieren meter en ese equipo. Eso levanta mucho el nivel. Estoy muy contento por ese desafío que voy a tener, de tener jugadores en mejor nivel en estos partidos que quedan que son claves todos".

Los dos penales que cobró el árbitro Javier Burgos a favor de Nacional levantaron polémica. El técnico también habló del tema. "No vi nada en el video todavía. Sí que Gonzalo Carneiro me decía que le pegó. La segunda, nosotros estábamos viendo que estaban abrazando a todos. Está bien, las reglas están para marcarlas. Nosotros utilizamos las marcas sin agarrones, tomando referencia, marca técnica, cuando hay un remate colocar las manos atrás, tomar referencia en la pelota quieta sin barridas, tratamos de evitar muchas cosas para no dar facilidad al rival. Yo siempre estuve a favor del VAR, es fundamental visualizar, tener una opción desde afuera en jugadas puntuales, no quedarse con jugadas muy rápidas. El fútbol va cambiando a una velocidad cada vez más rápida donde al ojo humano le va costando tomar decisiones, sea un offside, las pelotas en la línea, todas esas cosas equiparan a todos por igual. Como buscamos en todos lados que sea ágil el tema de la decisión. Sabemos que en Uruguay no todos los lugares tienen una buena infraestructura como para colocar una buena cámara como en otras partes del mundo. Por lo general se demora y eso es complejo para los que trabajan. Pero aporta mucho a la justicia. Después, puede haber acierto o error de los humanos que manejan la tecnología".

Nicolás el Diente López ingresó en el segundo tiempo y se nota que no está al 100%. Consultado si llega en óptimas condiciones al partido frente a Wanderers y jugar junto a Maxi Gómez en ofensiva, el entrenador comentó: "Puede ser una buena opción, ya lo han hecho otras veces. No me quiero apurar, tengo a Wanderers en la cabeza con el funcionamiento, vamos a ver cómo trabaja Nicolás. Trabajó bien esta semana, trabajó un poco en la parte física que había quedado un poco relegado por la lesión. No me quiero apurar a tomar una decisión, vamos a ir viendo", cerró.