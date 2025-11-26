Nacional: Maxi Gómez arrancaría de titular y Ebere se perfila para compañarlo

El 9 no pudo entrenar con normalidad en la semana anterior debido a un cuadro febril, por lo que ingresó en el tramo final del partido. Es probable que para este domingo, Maxi Gómez retorne al oncena dado que en el arranque de la semana entrenó con absoluta normalidad. Ahora bien, la duda pasa por quién sale del equipo, si Christian Ebere o Gonzalo Carneiro.

El nigeriano fue clave con su asistencia y Carneiro con su gol. Por el recorrido que suele aportar Ebere y la eficacia que demostró a la hora de ejercer la presión alta sobre los centrales aurinegros, el candidato a salir es Gonzalo Carneiro.

Otra de las interrogantes es que sucederá con el Diente López, que acumula 24 goles en lo que va de la temporada y ha sido determinante casi siempre que jugó, incluso con problemas en el tobillo.

También es real que la definición del campeonato plantea la chance de que sea un partido largo, de hasta 120 minutos con posibilidad de llegar a los penales, por lo que quizá podría aportar su jerarquía ingresando desde el banco de suplentes.

El que no tendrá inconvenientes de jugar es el extremo Juan Cruz de los Santos. El jugador salió con alguna dolencia en el Campeón del Siglo pero está totalmente recuperado y a la orden del entrenador.

Todavía quedan varios entrenamientos y Viera comenzará este miércoles a delinear el once que saldrá el domingo en el partido decisivo.

Sanción para Villalba

Este lunes se confirmó la sanción que recibió Lucas Villalba luego de ser expulsado en la primera final cuando terminó el partido. El jugador igualmente no iba a estar porque había acumulado 5 tarjetas amarillas.

El extremo tricolor recibió 2 partidos de suspensión, pero Nacional trabaja para bajar la pena a un partido, ya que es la primera roja que recibió en la temporada.

Tejerá arbitrará el clásico

Finalmente en las últimas horas quedó confirmado que Gustavo Tejera arbitrara el domingo en el Gran Parque Central acompañado de Carlos Barreiro y Agustín Berisso. En el VAR estará Diego Dunajec.