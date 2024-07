Nacional: mismo equipo ante Rampla y hay sondeos por Recoba

En la previa Nacional debería tender problemas para quedarse con los tres puntos. En presupuesto, en comodidades, en jugadores, en todos los aspectos los tricolores llegan con una ventaja sobre Rampla Juniors. Pero esto es fútbol, no hay verdades absolutas. Una inspiración del rival, un error de un defensa o un mal partido del local podrían dar vuelta la historia. Lo que no se puede negar es que Nacional es amplio favorito y no debería tener problemas para quedarse con la victoria y seguir metiéndole presión al rival de todas las horas en la Tabla Anual.

El partido entre Nacional y Rampla Juniors en el Gran Parque Central será arbitrado por Leandro Lasso, secundado por Andres Nievas y Gustavo Lisboa. El VAR estará a cargo de Daniel Rodriguez.

Interés por Recoba

Al igual que Lucas Sanabria, la continuidad de Jeremía Recoba en Nacional podría ser cuestión de días. Por lo pronto, diferentes equipos de Europa, puntualmente de España, ya han hechosondeos por el hijo del Chino, de momento sin propuestas formales.

Habrá que seguir de cerca la situación del volante, del cual Nacional tiene el 50% del pase, luego de que firmara contrato en setiembre hasta fines de este año.