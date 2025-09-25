Nacional: Peirano define si sigue con tres volantes o vuelve a la vieja estructura

Tanto Christian Oliva, Lucas Rodríguez y Luciano Boggio hicieron un buen partido, es más, Boggio más suelo, fue el mejor jugador de la cancha y además anotó un gol.

El volante de 26 años volvió a mostrar un buen nivel, algo que ya había mostrado en el inicio de la temporada, aunque después bajó en algo su producción.

Con la entrada de Lucas Rodríguez, Oliva volvió a ser el volante tapón que le gusta y se siente más cómodo, con Boggio un poco más liberado y "flotando" en ese sector de la cancha le da la posibilidad de ser salida, armar el juego, llegar al área rival y hasta convertir como lo hizo el pasado fin de semana.

La duda es que con el ingreso de Lucas Rodríguez, el que tendrá que esperar es Lucas Villalga. Últimamente Nicolás Lodeiro esta demostrando que es un jugador importante, que esta en un buen momento. El sanducero junto a Nicolás López y Maximiliano Gómez le dan un toque de calidad al equipo y mucho poder ofensivo.

Mucha plata en el banco

Es tan extenso y bueno el plantel de Peirano, que el entrenador tiene que dejar afuera a jugadores de gran nivel. Uno de ellos es Juan Cruz de los Santos, que volvió el fin de semana pasado luego de perderse 3 fechas por una lesión y anotó un golazo.

También se queda afuera Gonzalo Carneiro, pero es el primer cambio del entrenador. Nadie va a negar la calidad del delantero, que lentamente va mejorando su nivel luego de estar varios meses lesionados. Ni que hablar de Lucas Villalba, que comenzó siendo indiscutido en el once inicial, bajó su nivel, pero no deja de ser una pieza importante de recambio.

Nacional y Peirano tienen un equipo de un nivel superlativo para el medio local. Por eso, es tan difícil para el entrenador definir el once inicial.