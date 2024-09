Nacional podría aplicar derecho de admisión contra dirigentes de Peñarol para el clásico en el Parque

Dijo que lo que se resuelva será comunicado “mañana en la comisión de seguridad de la AUF y ese contacto protocolar que hay entre los clubes le comuniquemos a Peñarol cuales son los de la lista de dirigentes, los habilitados para los palcos” comentó Balbi.

“Siempre les destinamos unos palcos que no tienen contacto con nadie, nunca ha habido problemas con la venida de los dirigentes de Peñarol al parque, el año pasado que vinieron los dirigentes no hubo ningún problema y no paso nada a mayores” dijo el presidente de Nacional.

Además reveló que él ya tenía “ una posición en mi cabeza que la voy a comentar al resto de mis compañeros y espero que me respalden”. El periodista Charquero le preguntó: ¿pero pasó algo?

A lo que Balbi respondió “si obviamente sino no estaríamos hablando de esto” e insistió que hoy de noche se conocerá la resolución de Nacional.