Nacional: entre reforzar la mitad de la cancha y darle la oportunidad a Carneiro

También se enfrentaron en dos oportunidades por la final del Torneo Competencia. Nacional ganó las dos finales en 1914 y 1919.

Por el Copa de Honor los tricolores ganaron 2, en 1914 y 1917.

También se jugaron dos finales por el Torneo Clausura y las dos fueron para los albos en 1995 y 2019.

Por el Torneo Intermedio se cruzaron en dos oportunidades con una victoria por bando. En el 2004 fue para Nacional.

Luego, por la Supercopa hubo 3 finales, Nacional se coronó en 2019 y 2025.

Hay copas que se dejaron de jugar hace muchos años, pero aunque no están más en competencia, son torneos oficiales AUF. Por ejemplo Copa León Peyrou en 1922, la Copa Ing. José Serrato en 1928, la Ciudad de Montevideo en 1973 y el Campeonato Estadio Centenario en 1983.

Viera y el once para el CDS

El técnico de Nacional Jadson Viera prepara el equipo para visitar el domingo desde las 16:30 a Peñarol en el estadio Campeón del Siglo por la primera final del Uruguayo.

Sin nada oficial ni confirmado, el entrenador piensa en alguna variante en el once inicial. La sorpresa podría ser el ingreso de Gonzalo Carneiro en lugar de Juan Cruz de los Santos o Nicolás López.

Peor hay otras alternativas que maneja Viera. Por ejemplo, conformar un medio campo más combativo con Lucas Rodríguez, Christian Oliva y Luciano Boggio. tendría una variante para el equipo que disputará la. Primer final este domingo.

Esa sería la única duda del entrenador, ya que con el regreso de Luis Mejía a Montevideo, el resto del equipo sería similar al que jugó los últimos partidos del Torneo Clausura, con el ingreso de Diego Romero por Nicolás Rodríguez en el lateral izquierdo.

Banderazo

El sábado Nacional convocó a un banderazo desde las 16 horas en el Gran Parque Central, ya que como todos saben no habrá hinchada visitante en el Campeón del Siglo. El intención de la parcialidad tricolor es brindarle a sus jugadores el apoyo de cara a la primera final.