Nacional sale al mercado de pases para dar vuelta la historia

El presidente también comentó que Nacional esta trabajando en la renovación de Antonio Galeano. Al paraguayo se le termina el contrato el próximo 30 de junio y los tricolores pretenden un nuevo préstamo por el extreño. La ficha pertenece a Cerro Porteño de Paraguay.

Ficha de Jeremía Recoba

La semana pasada se conoció que el jugador Jeremía Recoba tenía el 50% del pase, cuando en la última asamblea la directiva dijo que Nacional tenía el 100% de la ficha del jugador. Sobre ese tema, el presidente tricolor declaró que "ayer tratamos el tema Jeremía Recoba en Directiva. Fue un error de tipeo en la memoria. Nacional tiene el 50% de la ficha del jugador".

Esto llevó a que varios hinchas no le gustara la declaración del presidente y se lo hicieron notar en redes sociales.

Sobre la venta de Thiago Helguera, Alejandro Balbi expresó: "Quedé muy conforme con la venta de Helguera. No solamente por los números sino el destino y la liga a la que va".

También se refirio a la salida de su amigo Álvaro Recoba de la dirección técnica. "Sacar a Recoba fue la decisión que más me dolió como presidente. Uno escucha pero la gente no sacó a Recoba. Sino un presidente no toma la decisión, sería un censo. Por algo hay elecciones para representar a la masa. Fui a la casa de Recoba para hablar con él, no iba con la decisión tomada. Hubo tres partidos que fueron durísimos, Fénix, Libertad y Cerro. Los números fríos no fueron malos, quizás el nivel de juego por momentos si".