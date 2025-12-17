Nacional: se cayó el pase de Kike Olivera y Amado, Barcia y Da Silva en agenda

Consultado por el tema de Maxi Silvera, Varió comentó: "Depende de él. Nosotros ya hace una semana pasamos una oferta y el está estudiando esto. Sabemos que hay otras ofertas y esperaremos su opinión final".

También fue consultado sobre una posible salida de Gonzalo Carneiro. "Carneiro quiere jugar en Nacional. Hoy hable con su representante Pablo Bentancur, salvo que venga una oferta muy superior a la de Nacional se queda. La idea del jugador y de su representante es que juegue en Nacional".

Sobre la situación del nigeriano Cristian Ebere, el presidente fue claro: "Hoy también hable con Flavio de Ebere y vamos a ver como encargamos el tema. La. Idea es tratar de renovar el préstamo."

Barcia, Amado y Da Silva en agenda

Nacional afina el lápiz y sigue trabajando en silencio para incorporar futbolistas. Caído el pase de Kike Olivera, el tricolor se fija en tres jugadores del medio local. Dos de Boston River y uno de Racing de Sayago. Los jugadores del Sastre son Baltasar Barcia y Agustín Amado y de la Escuelita es Esteban da Silva.

Los dos primeros son volantes, un lugar donde Jadson Viera pretende reforzar y el otro es un extremo que fue pretendido hace un tiempo por Peñarol.