El mercado "no está cerrado" para Nacional y buscan abrochar a Juan de Dios Pintado

El delantero habló y se sometió a varias preguntas de los diferentes medios. Lo primero que contesto es como tomó la decisión de llegar a Nacional.

"Obviamente no fue una decisión fácil, sabemos lo que implica pasar de un grande al otro, sea para el lado que sea. Fue una decisión muy arriesgada, charlada con la familia, pusimos muchas cosas sobre la mesa. Analizamos las ofertas que teníamos y pensamos que era la mejor decisión para mi carrera, para mi futuro. Convencido de que este es el club en el que quiero estar, que es el mejor para mi futuro", aseguró.

"Siempre lo manejé con mucha tranquilidad. Soy de tomar las cosas con mucha calma. Desde el momento que tomé la decisión, estaba convencido que tenía que ir por ahí, en ningún momento lo dudé. Estaba convencido y tranquilo. No le debo nada a nadie. En los clubes que estuve, siempre me brindé al máximo. Por ahí pasa mi tranquilidad. A la hora de tomar decisiones sobre mi futuro, uno tiene que poner en la balanza lo de uno. Mirar por uno, por la familia. Fue un poco por ahí".

Verón Lupi y la chance de Nacional

El otro jugador que fue presentado fue Tomás Verón Lupi. El argentino ex Racing, también habló de su llegada al equipo albo. "Uno cuando llega a un país sueña con jugar en un equipo grande. En su momento cuando estaba en Racing, quería sentir ese gustito. Después conocí a mi novia que es fanática de Nacional, siempre fue sinchando, ‘tenés que jugar en Nacional’. El sentimiento fue un poco por ese lado. Cuando surgió la posibilidad, busqué acelerar, estoy muy contento con esta oportunidad".

"No está cerrado"

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, dijo que el mercado de pases no está "cerrado" para el tricolor, y aseguró que espera cerrar en las próximas horas el pase de Juan de Dios Pintado, y desprenderse de algunos jugadores en las próximas semanas.

En medio de la conferencia de prensa en la que fueron presentados Maximiliano Silvera y Tomás Verón Lupi, ambos acompañados por el vice tricolor, a Perchman le preguntaron si Nacional ya se había retirado del mercado tras confirmar cinco altas (Jhon Guzmán, Baltasar Barcia y Agustín Vera, junto a los presentados este sábado).

"Nunca está cerrado", respondió Perchman, que adelantó en primer lugar que Nacional espera cerrar a Juan de Dios Pintado, que llegaría al club en un préstamo con opción a compra proveniente de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Además, aseguró que el club esperará "una semana más" a César Araujo, la prioridad del tricolor para reforzar el medio de la cancha. El jugador está libre tras su paso por el Orlando City, y desde su entorno esperan ofertas de otros mercados.