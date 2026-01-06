Nacional cerró a Juan de Dios Pintado y espera solucionar el tema Ebere

El otro "regalito" qué espera la hinchada, pero principalmente Jadson Viera, es la confirmación de que César Araújo sea nuevo jugador de Nacional.

Cuanto más pasan las horas, crecen las chances de que el volante se ponga la camiseta tricolor.

Araújo esta esperando una oferta que le mueva el piso para hacer la diferencia. Pero la realidad es que el jugador pretende jugar en Nacional y el tricolor lo espera con los brazos abiertas.

Otra posición que Nacional busca reforzar es la zaga central. En ese puesto puede llegar algún jugador del exterior pero todavía no está definido.

Finalmente, Nacional tenía un acuerdo de palabra para la salida del venezolano Rómulo Otero pero no estaba firmado. Aparentemente, el jugador no quiere irse del tricolor, aunque hay un compromiso con la gente que lo trajo de buscarle club. "El tema salarial nos complica la situación", dijo Flavio Perchman.

Caso Ebere sin resolver

Nacional viene haciendo un gran período de pases todavía tiene que resolver algunos temas. Por ejemplo, la situación del nigeriano Christian Ebere que sigue en Brasil y todavía no se sumó a los entrenamientos.

El pasado fin de semana Nacional en sus redes sociales confirmó la continuidad de héroe de las finales. Sin embargo, el jugador todavía no arregla su continuidad en Nacional.

La dirigencia tiene todo arreglado con Plaza Colonia, le ofreció un incremento salarial pero Ebere pretende más. Según se supo, el club le ofreció un 15% de aumento en su salario y el jugador pretende un 50% de aumento.

Cuando parecía que estaba todo arreglado el jugador dice que el aumento que le dieron no fue lo el pensaba y que quiere arreglar la situación. Desde Nacional aseguran que acordaron con su representante y que tendría que estar entrenando con sus compañeros. Esta comedia aún tiene capítulos por escribir.