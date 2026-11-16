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Deportes Diente López | Perchman | Nacional

una mordidita

La irónica respuesta del Diente López a los dichos de Flavio Perchman

El delantero de Platense utilizó sus redes sociales para contestar con sarcasmo a las valoraciones públicas realizadas por Perchman.

El Diente López en Nacional.

El Diente López en Nacional.

 Foto: Dante Fernández / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

El clima institucional y deportivo en el entorno del Club Nacional de Football volvió a encenderse en las últimas horas, luego de un cruce virtual protagonizado por el delantero Nicolás "Diente" López y el vicepresidente de la institución, Flavio Perchman. Todo se originó a raíz de las declaraciones formuladas por el dirigente durante su participación en un programa deportivo televisivo, instancia en la cual analizó la reestructuración del plantel efectuada a mitad de temporada y se refirió específicamente a la salida del atacante rumbo al fútbol argentino.

Durante su intervención, Perchman sostuvo que el club había acertado en la depuración del plantel y minimizó el impacto de la partida del futbolista, afirmando que no le sorprendía su actual suplencia en Platense. "Él tenía un sprint para sacarse un tipo de arriba que lo perdió. Tiene una calidad indiscutible, pero hay una parte que la vas perdiendo", expresó el directivo al evaluar el desempeño del jugador de 33 años.

La réplica en redes sociales y el presente en Platense

La respuesta del artillero no tardó en reflejarse en el ecosistema digital. A través de su cuenta personal en la plataforma X (antes Twitter), el jugador replicó una cita textual de los dichos del dirigente y sentenció con absoluta ironía: "Qué DT se está perdiendo el fútbol", una frase que rápidamente acumuló miles de interacciones y comentarios por parte de los parciales de distintas instituciones.

Desde su incorporación al conjunto calamar, el recorrido del delantero ha estado marcado por la escasez de continuidad titular. En lo que va del semestre, el atacante acumula once presencias oficiales —repartidas entre el torneo local, la Copa Libertadores y la Copa Argentina—, totalizando algo más de doscientos minutos en cancha y sin haber logrado concretar anotaciones con su nuevo club, factores que habían motivado las valoraciones públicas desde la directiva alba.

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