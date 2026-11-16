La irónica respuesta del Diente López a los dichos de Flavio Perchman

El clima institucional y deportivo en el entorno del Club Nacional de Football volvió a encenderse en las últimas horas, luego de un cruce virtual protagonizado por el delantero Nicolás "Diente" López y el vicepresidente de la institución, Flavio Perchman. Todo se originó a raíz de las declaraciones formuladas por el dirigente durante su participación en un programa deportivo televisivo, instancia en la cual analizó la reestructuración del plantel efectuada a mitad de temporada y se refirió específicamente a la salida del atacante rumbo al fútbol argentino.