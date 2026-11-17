Sin hinchada tricolor en el cierre del Clausura

Nacional cerrará su participación en el Torneo Clausura sin la compañía de su parcialidad. El Ministerio del Interior decidió no habilitar la presencia de público visitante para el partido de este viernes ante Cerro, que se disputará desde las 16:30 en el estadio Luis Tróccoli.

Alfredo Jaureguiverry, presidente de Cerro, confirmó la medida y señaló que la postura ministerial era previsible tras la decisión adoptada previamente con Peñarol. “¿Qué diferencia tienen Peñarol y Nacional? Llegan por el mismo lugar y entran por el mismo lugar”, expresó el mandatario albiceleste.

De esta manera, el equipo cerrará el Clausura encadenando dos presentaciones sin su gente. Tras el empate 1-1 ante Albion en el Gran Parque Central —consecuencia de una sanción por los incidentes frente a Deportivo Maldonado—, ahora visitará el Tróccoli con las gradas habilitadas únicamente para los hinchas locales.

Partido trascendental que define el futuro en dos tablas

El duelo entre Cerro y Nacional adquiere ribetes decisivos, con objetivos cruciales en juego para ambas instituciones en la última jornada del torneo.

Cerro necesita imperiosamente la victoria, o al menos cosechar un resultado superior al de Wanderers (que jugará en simultáneo frente a Liverpool en el Franzini), para asegurar su salvación del descenso.

Por su parte Nacional, aunque ya sin opciones de pelear por el título del Clausura, apuntan a finalizar entre los cuatro primeros de la Tabla Anual. Nacional marcha quinto con 62 unidades, a corta distancia de Montevideo City Torque (64), Deportivo Maldonado (63) y Liverpool (62), en una lucha directa por asegurar el boleto a la máxima copa continental.

En caso de no abrochar la clasificación por la Tabla Anual, los tricolores mantienen la expectativa en la Copa AUF Uruguay, cuya semifinal ante Torque se disputará el próximo martes con presencia de público tricolor, sabiendo que el campeón de dicho certamen obtendrá el boleto como Uruguay 4 a la fase previa de la Copa Libertadores.