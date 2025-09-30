Nacional va al Colegio de Árbitros buscando marcar la cancha

Nacional ya había pedido una reunión la semana pasada luego del partido ante Liverpool. Ese encuentro fue dirigido por Esteban Ostojich y en Nacional entienden que hubo dos jugadas de tarjeta roja no sancionadas por el árbitro.

Una de las rojas que pide Nacional es un codazo de Abel Hernández a Julián Millán en una pelota que ambos fueron a disputar en la mitad de la cancha. La otra, es una dura entrada de Martín Rea a Nicolás Lodeiro, poniéndole los tapones a la altura de la rodilla, pero el árbitro interpretó que era solo para tarjeta amarilla.

Cuando todos pensábamos que Nacional iba a concurrir al Colegio a pedir explicaciones por esas dos tarjetas, este fin de semana Hernán Heras le dio más material para presentarle a los árbitros.

Para nosotros hay dos claros penales no sancionados por el árbitro ante Juventud de Las Piedras. Uno en el primer tiempo a Maxi Gómez y otro en el segundo ante el colombiano Julián Millán.

En las dos jugadas está involucrado el zaguero pedrense Geiner Martínez y si en ninguna de las dos incidencias cobraron falta, menos lo iban a amonestar.

Nacional al Colegio de Árbitros

Este lunes en el programa Tarde de Fútbol de Caras y Caretas habló Marcelo de León, presidente del Colegio de Árbitros. Entre varias cosas dijo que la gente vio solo una parte de la historia, que hay otras cámaras que demuestran que no hubo falta en ninguna de las dos jugadas y por no fueron sancionadas con tiro penal.

Algo raro, porque no fueron jugadas polémicas ya que en todas las cámaras de la transmisión que se mostraron, claramente se observa el golpe a Maxi Gómez y el tackle a Julián Millán.

Pero la otra frase desafortunada de De León es decir que la gente (jugadores, periodistas e hinchas) protestan o se quejan pero en definitiva no conocen las reglas del juego.

Frase poco feliz y más viendo que las dos faltas fueron claras y la mayoría piensa que en ambas oportunidades se debió cobrar la pena máxima.

Ir ahora al Colegio parece tarde. Nacional empató, perdió dos puntos y nadie le va a dar la oportunidad de patear los dos penales. Sin embargo, la directiva va a marcar la cancha para lo que queda del campeonato.