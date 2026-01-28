Nacional: Viera define quién acompaña a Gómez y al Diente en ofensiva

Maximiliano Gómez y Nicolás López son número puesto en la final y el técnico tiene que decidir si los acompaña Gonzalo Carneiro o juega con tres volantes de contención en lugar de dos. Si juega con dos, Juan Cruz de los Santos se mete en el once inicial, pero eso lo definirá en lo que resta de la semana.

Rogel arreglado y esperan por Cándido y Arújo

Nacional espera por estas horas cerrar el plantel para la temporada 2926. Camilo Cándido es uno de los nombres que está arriba de la mesa y si bien Cruz Azul rechazó tres ofertas de Curitiba, Dynamo Houston e Inter de Porto Alegre, la posibilidad de que llegue al tricolor no está caída. La maquina cementera pretende 1.250.000 dólares por la ficha del jugador, una suma que el tricolor no está dispuesto a pagar. Sin embargo, las ganas del jugador de volver a vestir la camiseta de Nacional llevarían a que se pueda destrabar la situación sin pagar un monto tan elevado. De concretarse, Cándido firmaría contrato por dos años.

Sobre César Araújo, se está esperando la decisión del jugador. La realidad es que ofertas hay por volante, pero no tomó la decisión al respecto. Los días pasan, Nacional aún espera por él y también espera por la confirmación de la salida de Christian Oliva al fútbol árabe.

Mientras tanto la novela de Agustín Rogel llegó a su fin. Entre tantas idas y venidas, entre presentaciones que no debían hacerse (o tal vez fue a propósito) el jugador rescindió este lunes con el Herta Berlín y el finde semana llegará a Montevideo para firmar su contrato y ser nuevo jugador de Nacional.