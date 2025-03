Nacional volvió a dejar puntos y se le complica para pelear el campeonato

Igual a los 14 minutos tuvo que ingresar tras la salida por lesión de Diego Herazo.

Dos veces arriba

Nacional estuvo dos veces arriba en el marcador, pero en ningún momento pudo sostenerlo. A los 9 empezó ganando con gol de Jeremías Recoba. A los 23 se lo empataron. A los 77 pone Bruno Arady el 2 a 1. A los 83 se lo volvieron a empatar.

Los tricolores no pudieron sostener el resultado más de 15 minutos, algo que en un cuadro grande con aspiraciones de campeón no puede suceder.

Aire nuevo

Los juveniles de Nacional Bruno Arady y Gonzalo Petit le dieron otro aire al elenco dirigido por Lasarte.

Arady, le dio salida por la banda izquierda; es pícaro, rápido y encarador, tal es así que en el segundo gol recuperó la pelota después de un corner a favor, habilitó a Villalba y corrió más de 60 metros para recuperar un rebote y quedó mano a mano frente al golero Lentineli y puso parcialmente el 2 a 1.

Petit, en cambio, le da fuerza de choque: no da pelota por pérdida, le da juego aéreo y también tiros de afuera. Es raro que dos jugadores que te cambian la cara y te dan otro juego, no tengan más minutos en el equipo titular.

¿Qué dijo Perchman?

Luego del encuentro, Flavio Perchaman, vicepresidente de Nacional, fue parado por los medio y habló del apoyo que tiene el técnico tricolor.

"Era una final, lo ideal hubiera sido ganarla. Fue un empate justo en líneas generales. Estuvimos dos veces en ventaja, después de la segunda ventaja no se veía por dónde podía llegar el empate de Liverpool, es lo que puedo decir. En los últimos minutos tratamos de ir a buscarlo pero no pudimos concretar"

Sobre la continuidad del Dt, Perchaman comentó: "Por ahora ni nos hemos planteado eso. Rumores son rumores, lo dejo en cada uno. Mientras esté Lasarte, lo vamos a apoyar con todo. El día que no esté, no estará. Pero ahora es el técnico nuestro y lo vamos a apoyar. Ahora vamos a pensar en Juventud. El día que se tomen decisiones van a ser por el lado del presidente también. Hoy si hubiéramos perdido era un momento complicado, evidentemente. No te digo que sea espectacular, pero mantenemos la diferencia que trajimos a Belvedere".